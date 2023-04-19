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Польща здійснюватиме додатковий контроль за транзитом аграрної продукції з України

Міністр аграрної політики Микола Сольський впевнений в якості українського зерна.

Польща здійснюватиме додатковий контроль за транзитом аграрної продукції з України
Фото: Пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури

Транзит української агропродукції через Польщу, що відкриється з четверга на п'ятницю, буде здійснюватися з додатковими заходами контролю з боку польської сторони.

Про це сказав міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, повідомляє у Telegram Міністерство аграрної політики.

"Українські експортери везуть продукцію, приїздять на кордон, оформлюють декларацію Т1. І польська сторона, і ми констатуємо факт, що такі документи є. В нас є до них питання, але контроль буде здійснювати польська сторона", – пояснив процедуру міністр.

Він додав, що працюватиме система, яка буде показувати, куди йдуть вагони: в порти або інші країни ЄС. У перший тиждень польська сторона зможе здійснювати фізичний супровід вантажу.

Міністр наголосив, що він абсолютно впевнений у якості українського зерна, яке є конкурентним. Система контролю України абсолютно синхронізована з системою ЄС.

"Якщо говоримо про якість, то ми мали б мати претензії від покупців та бізнесу. І це, на мою думку, найбільш ефективно. Бо це найзацікавленіші покупці. Ми станом на ранок не мали жодної нотифікації про проблеми з якістю продукту. Є рідкісні випадки. Вони є абсолютно в усіх країнах", – сказав Сольський.

За його словами, розблокування транзиту та спрощення його мало б найближчим часом компенсувати внутрішній імпорт Польщі, однак загалом збитки від заборони імпорту європейськими країнами будуть підраховані пізніше наступного тижня.

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Нагадаємо, 15 квітня уряд Польщі заборонив імпорт сільськогосподарської продукції з України з метою захисту польського аграрного ринку.

У вівторок Польща та Україна відновили переговори щодо транзиту українського продовольства та зерна. В результаті обговорень країнам вдалося досягти домовленостей щодо транзиту українського зерна через Польщу.

 

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