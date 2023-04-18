Правляча партія Румунії виступила за заборону імпорту українського зерна

Партія звернеться до коаліційного уряду з проханням затвердити надзвичайний указ.

Правляча Соціал-демократична партія Румунії заявила, що звернеться до коаліційного уряду з проханням затвердити надзвичайний указ про тимчасову заборону на імпорт українського зерна, повторюючи подібні кроки країн Центральної та Східної Європи.

Про це повідомляє Reuters.

“Партія звернеться до правлячої коаліції з проханням прийняти політичне рішення, щоб дозволити... уряду видати указ”, — йдеться в заяві партії, до якої належить міністр сільського господарства.

При цьому у документі зазначається, що Румунія повинна продовжувати підтримувати Україну, сприяючи транзиту сільськогосподарської продукції до інших країн Європейського Союзу або чорноморськими комерційними маршрутами.

Нагадаємо, Польща заборонила ввозити з України десятки найменувань агропродукції, з 15 квітня залізницею вантажі не ввозять навіть у режимі транзиту. 17 квітня міністри агрополітики України та Польщі провели зустріч. Повідомлялося, що сторони підпишуть угоду щодо подальшого експорту українського зерна.

За даними ЗМІ, Європейська комісія розглядає можливість виділення 100 млн євро для фермерів, які постраждали від напливу української сільськогосподарської продукції.