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Ціни на нафту зросли через плани ОПЕК скоротити видобуток, – Reuters

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,1% до 86,37 доларів за барель, нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 0,1% до 82,56 доларів за барель.

Ціни на нафту зросли через плани ОПЕК скоротити видобуток, – Reuters
Фото: EPA/UPG

У понеділок, 17 квітня, ціни на нафту трохи зросли на тлі планів ОПЕК+ скоротити видобуток. Про це пише Reuters.

Зазначається, що інвестори стежать за економічними даними Китаю щодо ознак відновлення попиту з боку другого у світі споживача нафти. Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,1% до 86,37 доларів за барель, тоді як нафта марки West Texas Intermediate зросла на 0,1% до 82,56 доларів за барель.

Обидва контракти зафіксували свій четвертий тижневий приріст минулого тижня – найдовша така смуга з середини 2022 року – після того, як Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) спрогнозувало рекордний попит у 2023 році у 101,9 млн барелів на добу, що на два млн барелів на добу більше, ніж торік.

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Однак МЕА попередило у своєму щомісячному звіті, що скорочення видобутку, оголошене виробниками ОПЕК+, ризикує посилити дефіцит пропозиції нафти, що очікується у другій половині року, і може завдати шкоди споживачам та відновленню світової економіки.

Зростання витрат на постачання сирої нафти з Близького Сходу, які задовольняють більше половини попиту в Азії, вже знижує маржу нафтопереробних заводів, спонукаючи їх забезпечувати постачання з інших регіонів.

Нафтопереробні заводи також нарощують виробництво бензину напередодні пікового літнього попиту та скорочують виробництво дизельного пального на тлі погіршення рентабельності.

Тим часом, експорт нафти з північного Іраку до турецького порту Джейхан залишався замороженим майже три тижні після того, як суд ухвалив, що Анкара має сплатити Багдаду компенсацію за несанкціонований експорт.

Інвестори стежитимуть за публікацією даних щодо ВВП Китаю за перший квартал цього тижня, які, як очікується, будуть позитивними для цін на сировинні товари, сказала аналітик CMC Markets Тіна Тенг.

Вона додала, що доходи американських компаній також можуть дати уявлення про політику Федеральної резервної системи та траєкторію долара.

Долар зміцнюється разом із підвищенням відсоткових ставок, що робить номіновану в доларах нафту дорожчою для власників інших валют.

Трейдери очікують, що ФРС підвищить свою кредитну ставку у травні ще на чверть процентного пункту і відсуне до кінця цього року очікування зниження ставки, як це зазвичай відбувається при уповільненні темпів економічного зростання. За словами аналітика IG Тоні Сайкамора, до кінця року очікується зниження менш як на 60 б.п.

Раніше повідомлялося, що рішення ОПЕК+ під керівництвом Саудівської Аравії знову скоротити видобуток нафти грає на руку Росії в енергетичній війні. 

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