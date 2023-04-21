Експосол Олександр Міщенко вирішив піти з дипломатичної служби, оскільки за 4 місяці йому не знайшлося посади в МЗС

Олександр Міщенко здивований, що дипломату з 30-річним досвідом не знайшлося місця в МЗС на тлі заяв Дмитра Кулеби про нібито існуючій у відомстві кадровий голод.

Сьогодні, 21 квітня, експосол Олександр Міщенко почав працювати радником з міжнародних питань заступниці голови Верховної Ради Олени Кондратюк. Він заявив, що вирішив піти з дипломатичної служби, оскільки за 4 останні місяці йому не знайшлося посади в Міністерстві закордонних справ.

Про це експосол повідомив у Facebook.

“Друзі, нещодавно я звільнився з МЗС України і сьогодні приступив до виконання обов’язків радника з міжнародних питань Заступниці Голови Верховної Ради України Олени Кондратюк. Оскільки у багатьох моїх колег по МЗС, друзів як в Україні, так і за кордоном ця новина може викликати здивування, я вважаю за потрібне публічно пояснити мотиви свого рішення”, - написав Міщенко.

Він повідомив, що минуло майже 4 місяці з дня Указу Президента про його звільнення з посади Посла України в Латвії. Після повернення в Україну 4 березня 2023 року він декілька разів ініціював через директора департаменту забезпечення роботи керівництва МЗС зустріч із міністром Дмитром Кулебою.

“Я вважав, що в період війни не час для довгих відпусток і був готовий у максимально стислі терміни повернутися до роботи в Центральному апараті МЗС. Двічі мені повідомляли орієнтовну дату зустрічі з Дмитром Кулебою, проте ані зустрічі, ані телефонної розмови так і не відбулося. Ця ситуація мовою дипломатії містила в собі чіткий сигнал мені від Міністра, що дипломат, який має 30-річний дипломатичний досвід на керівних посадах в системі МЗС (Посла в Латвії, Посла в Азербайджані, Посла в Туреччині, Посла в Австралії, Генерального консула в Стамбулі, радника-посланника у Польщі, посла з особливих доручень, директора територіального департаменту, заступника директора консульського департаменту), йому аж ніяк не потрібен”, - написав експосол.

Він зауважив, що все це виглядає досить дивно на тлі заяв Дмитра Кулеби про нібито існуючій в МЗС кадровий голод. За цих умов Олександр Міщенко прийняв рішення піти з дипломатичної служби.

Нагадаємо, у березні LB.ua повідомляло, що вперше в історії української дипломатії МЗС оголосило про відкритий пошук послів не просто до однієї, а аж до 21 держави світу. Причина цього, як пояснює глава зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба, – кадровий голод.