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Довідку про несудимість тепер можна отримати в "Дії"

Нова послуга доступна в застосунку для всіх користувачів, які досягли 14 років.

Довідку про несудимість тепер можна отримати в "Дії"
Фото: Мінцифри

Отримати витяг про несудимість тепер можна онлайн через сервіс "Дія".

Про це повідомляє в телеграмі Міністерство цифрової трансформації.

Нова послуга доступна в застосунку для всіх користувачів, які досягли 14 років.

Щоб отримати витяг про несудимість у Дії, потрібно:

  1. у застосунку перейти в розділ Послуги;
  2. вибрати Довідки та витяги - Витяг про відсутність судимості;
  3. вибрати тип та мету запиту;
  4. заповнити дані про себе;
  5. надіслати запит.

Якщо інформація є в центральній базі даних і не потребує додаткової перевірки, то витяг формується автоматично. І ви одразу отримаєте його на телефон.

"Після того як скористалися послугою, оцініть її в Дії. Вам надійде push-сповіщення. Протягом 24 годин поставте смайлик у рейтингу з 1 до 5 та поділіться враженнями від сервісу. Ваші оцінки допомагають команді Дії створювати ще зручніші послуги", - додали в Мінцифри.

Нагадаємо, що з травня в "Дії" також запрацює програма єВідновлення.

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