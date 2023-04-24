Довідку про несудимість тепер можна отримати в "Дії"

Отримати витяг про несудимість тепер можна онлайн через сервіс "Дія".
Про це повідомляє в телеграмі Міністерство цифрової трансформації.
Нова послуга доступна в застосунку для всіх користувачів, які досягли 14 років.
Щоб отримати витяг про несудимість у Дії, потрібно:
- у застосунку перейти в розділ Послуги;
- вибрати Довідки та витяги - Витяг про відсутність судимості;
- вибрати тип та мету запиту;
- заповнити дані про себе;
- надіслати запит.
Якщо інформація є в центральній базі даних і не потребує додаткової перевірки, то витяг формується автоматично. І ви одразу отримаєте його на телефон.
"Після того як скористалися послугою, оцініть її в Дії. Вам надійде push-сповіщення. Протягом 24 годин поставте смайлик у рейтингу з 1 до 5 та поділіться враженнями від сервісу. Ваші оцінки допомагають команді Дії створювати ще зручніші послуги", - додали в Мінцифри.
Нагадаємо, що з травня в "Дії" також запрацює програма єВідновлення.