Російські війська 24 квітня знову обстріляли Кізомис Херсонської області. Поранено 35-річного чоловіка.

Під час вчорашніх ударів по селу окупанти пошкодили школу, близько 20 будинків, газопровід та авто поліції. Двоє мирних жінок зазнали поранень, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"Понад дві сотні освітніх закладів зруйнували або пошкодили росіяни на Херсонщині. І нелюди продовжують воювати зі школами, вишами та дитсадками", – зазначив він.

Пораненими унаслідок вчорашньої атаки є 85-річна та 57-річна мешканки.