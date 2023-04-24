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Росіяни знову обстріляли Кізомис Херсонської області, є поранений

Окупанти били по селу й учора. 

Російські війська 24 квітня знову обстріляли Кізомис Херсонської області. Поранено 35-річного чоловіка.

Під час вчорашніх ударів по селу окупанти пошкодили школу, близько 20 будинків, газопровід та авто поліції. Двоє мирних жінок зазнали поранень, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram. 

"Понад дві сотні освітніх закладів зруйнували або пошкодили росіяни на Херсонщині. І нелюди продовжують воювати зі школами, вишами та дитсадками", – зазначив він.

Пораненими унаслідок вчорашньої атаки є 85-річна та 57-річна мешканки. 

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