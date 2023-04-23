Ворог поцілив у будівлю школи, автівку правоохоронців та близько 25 житлових будинків.

Армія РФ вкрила масованим вогнем село Кізомис Білозерської громади Херсонської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Як зазначається, в обід російська артилерія била по населеному пункту. Ворог поцілив у будівлю місцевої школи, автівку правоохоронців та близько 25 житлових будинків.

"Через обстріли поранення голови та грудної клітини отримала 85-річна жінка. Ще одна постраждала - 57-річна місцева жителька, у неї поранена рука. Їх шпиталізували до Херсону, лікарі надають постраждалим необхідну меддопомогу", - йдеться у повідомленні.

Оновлено. За попередніми даними внаслідок обстрілів Білозерської та Станіславської громад Херсонщини, постраждало троє осіб, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Травм різного ступеня дістали щонайменше троє мирних жителів. За попередніми даними, ворог завдав артилерійських ударів та атакував керованими авіабомбами. Унаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки та господарські споруди", - зазначається в повідомленні.

За фактом обстрілів Олешківська окружна прокуратура розпочала провадження.

Також окупанти із застосуванням артилерії завдали удару по кладовищу села Гаврилівка Новоолександрівської громади, повідомляє Херсонська ОВА.

"На щастя, мирні люди не постраждали", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, що 22 квітня російські окупанти випустили по Херсонській області 236 снарядів із важкої артилерії, безпілотників та авіації. В результаті одна людина загинула, двоє дістали поранення.