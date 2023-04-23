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Російські окупанти отримали нову партію "шахедів", - Гуменюк

Майже щоночі відбувається пуск баражуючих снарядів по регіонах України.

Російські окупанти отримали нову партію "шахедів", - Гуменюк
Начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

Російські окупанти отримали чергову партію безпілотників-"шахедів" і наразі намагаються виявити системи нашої ППО. 

Про це в ефірі телемарафону заявила керівник пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"За маркуванням ми побачили, що це чергова партія. Ми бачимо навіть по застосуванню, що майже щоночі відбувається пуск цих баражуючих снарядів по регіонах України. Вочевидь, вони отримали поповнення і наразі намагаються знайти нашу протиповітряну оборону", - сказала Гуменюк.

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Нагадаємо, що увечері 23 квітня та вранці 24 квітня Збройні сили збили чотири дрони-камікадзе та один розвідувальний безпілотник окупантів.

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