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Сухопутні війська показали, як працює бойовий модуль "Шабля"

Модуль призначений для ведення бою з кулемета або гранатомета. 

Сухопутні війська показали, як працює бойовий модуль "Шабля"
Фото: Скрін з відео

Українські захисники використовують на фронті дистанційно-керовані бойові модулі "Шабля", які виготовлено в Україні.

Про це повідомляють у Телеграм Сухопутні війська ЗСУ.

Вогневий комплекс отримали бійці 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша. Бойовий комплекс діє дистанційно за допомогою пульта управління. Це дозволяє вести бій на відстані і зберігати життя захисників.

Дистанційно-керований бойовий модуль "Шабля" призначений для ведення бою з різного озброєння: 7,62-мм або 12,7 мм кулемет, 40 мм гранатомет. Крім того, ця автоматична турель оснащена тепловізором та дальноміром, що дозволяє виявляти цілі на відстані до 2 кілометрів.

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Нагадаємо, що Португалія передасть в Україну п’ять броньованих аварійно-рятувальних та медичних машин.

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