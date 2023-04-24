Модуль призначений для ведення бою з кулемета або гранатомета.

Українські захисники використовують на фронті дистанційно-керовані бойові модулі "Шабля", які виготовлено в Україні.

Про це повідомляють у Телеграм Сухопутні війська ЗСУ.

Вогневий комплекс отримали бійці 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша. Бойовий комплекс діє дистанційно за допомогою пульта управління. Це дозволяє вести бій на відстані і зберігати життя захисників.

Дистанційно-керований бойовий модуль "Шабля" призначений для ведення бою з різного озброєння: 7,62-мм або 12,7 мм кулемет, 40 мм гранатомет. Крім того, ця автоматична турель оснащена тепловізором та дальноміром, що дозволяє виявляти цілі на відстані до 2 кілометрів.

Нагадаємо, що Португалія передасть в Україну п’ять броньованих аварійно-рятувальних та медичних машин.