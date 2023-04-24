Росіяни двічі обстріляли прикордоння Сумщини

В результаті обстрілу загорівся житловий будинок. На місці працюють рятувальники.

Станом на 15:00 російські війська двічі обстріляли прикордоння Сумської області зі ствольної артилерії.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

З 14:00 до 14:15 зафіксовано 9дев'ять приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Кучерівка. Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила.

В результаті обстрілу загорівся житловий будинок. На місці працюють рятувальники.

З 13:51 до 14:10 зафіксовано вісім приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, на в район н.п. Шалигіне.

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Нагадаємо, росіяни протягом доби стріляли по прикордонню Чернігівської і Сумської областей, масових обстрілів зазнала Запорізька область.