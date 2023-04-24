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Зеленський вручив Каллас орден Ярослава Мудрого

Очільниця естонського уряду перебувала з візитом в Україні.

Зеленський вручив Каллас орден Ярослава Мудрого
Фото: ЕРА/UPG

Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом Ярослава Мудрого прем’єр-міністерку Естонії Каю Каллас.

Зеленський вручив орден Каллас під час спільного брифінгу в Житомирі, передає Укрінформ.

«Для мене сьогодні честь вручити вам від імені всього українського народу спеціальну нагороду нашого народу. Це орден Ярослава Мудрого. Дякую за те, що нову історію Європи Україна і ваш народ та ваша держава створюють разом», - зазначив Зеленський.

Каллас подякувала за нагороду. Вона додала, що її присутність в Україні символізує підтримку та віру естонського уряду і естонського народу в Україну.

«Свобода однозначно має подолати тиранію. Це наш спільний мотив і це наш фокус номер один щодо озброєння, а також навчання і боєприпасів. Усе це має продовжуватися на достатніх масштабах, аби Україна перемогла у цій віні. Також це причина, чому я запропонувала ЄС спільну закупівлю мільйона артилерійських снарядів Україні і відправити їх напряму в Україну. Рішення вже було ухвалене в березні і зараз нам потрібно переконатися, що воно буде належним чином виконане», - додала Каллас.

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Нагадаємо, що на полях засідання у форматі “Рамштайн” Міністерства оборони України та Естонії підписали меморандум про співпрацю.

20 квітня уряд Естонії підтримав рішення міністра оборони Ханно Певкура відправити в Україну артилерійські боєприпаси калібру 155 мм.

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