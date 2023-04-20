Естонія надасть Україні артилерійські боєприпаси калібру 155 мм

Також наша держава отримає прилади нічного бачення та боєприпаси для стрілецької зброї.

Уряд Естонії підтримав рішення міністра оборони Ханно Певкура відправити в Україну артилерійські боєприпаси калібру 155 мм, передає ERR.

Це буде частиною ініційованої Естонією угоди Європейського Союзу про відправлення нашій державі одного мільйона снарядів.

Крім того, Естонія безоплатно передає Збройним Силам України прилади нічного бачення та боєприпаси до стрілецької зброї.

"Завтра в Рамштайні я також зустрінуся з міністром оборони України Олексієм Резніковим, з яким ми обговоримо, як і чим ще Естонія може допомогти Україні", - сказав Певкур.

До речі, держави-члени ЄС досі не спромоглися домовитися про спільні закупівлі боєприпасів для України. Спірне питання полягає в тому, чи повинні діставатися замовлення лише компаніям блоку.

Нагадаємо, нещодавно Рада ЄС схвалила виділення мільярда євро на боєприпаси для України.

У березні лідери Євросоюзу схвалили план спільних закупівель боєприпасів для нашої держави.