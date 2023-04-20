«Люксембург, Люксембург»: хороший тато, поганий тато
«Люксембург, Люксембург»: хороший тато, поганий тато
Володимир Кривенко: "У нас нормального дядька, з досвідом, використовують просто до кінця. А я, навпаки, беріг би таких"
Володимир Кривенко: "У нас нормального дядька, з досвідом, використовують просто до кінця. А я, навпаки, беріг би таких"
​На війні загинув екснардеп із Тернопільщини Олег Барна (оновлення)
​На війні загинув екснардеп із Тернопільщини Олег Барна (оновлення)
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Маневровість і мобільність. Французькі АМХ-10 для українських морпіхів
Маневровість і мобільність. Французькі АМХ-10 для українських морпіхів
Грім з неба. Нові проблеми в повітрі
Грім з неба. Нові проблеми в повітрі
Михайло Забродський: «Бойові – це гроші, які доплачують саме за участь у бойових діях, а не за кабінетну роботу в тилу»
Михайло Забродський: «Бойові – це гроші, які доплачують саме за участь у бойових діях, а не за кабінетну роботу в тилу»
У КМВА заявили, що спалах у небі Києва міг бути повʼязаним із падінням супутника (доповнено)
У КМВА заявили, що спалах у небі Києва міг бути повʼязаним із падінням супутника (доповнено)
ГоловнаСвіт

Естонія надасть Україні артилерійські боєприпаси калібру 155 мм

Також наша держава отримає прилади нічного бачення та боєприпаси для стрілецької зброї.

Естонія надасть Україні артилерійські боєприпаси калібру 155 мм
Фото: Facebook/Estonian Embassy in Kyiv

Уряд Естонії підтримав рішення міністра оборони Ханно Певкура відправити в Україну артилерійські боєприпаси калібру 155 мм, передає ERR.

Це буде частиною ініційованої Естонією угоди Європейського Союзу про відправлення нашій державі одного мільйона снарядів.

Підписуйтесь на наш Google News

Крім того, Естонія безоплатно передає Збройним Силам України прилади нічного бачення та боєприпаси до стрілецької зброї.

"Завтра в Рамштайні я також зустрінуся з міністром оборони України Олексієм Резніковим, з яким ми обговоримо, як і чим ще Естонія може допомогти Україні", - сказав Певкур.

До речі, держави-члени ЄС досі не спромоглися домовитися про спільні закупівлі боєприпасів для України. Спірне питання полягає в тому, чи повинні діставатися замовлення лише компаніям блоку.

Нагадаємо, нещодавно Рада ЄС схвалила виділення мільярда євро на боєприпаси для України.

У березні лідери Євросоюзу схвалили план спільних закупівель боєприпасів для нашої держави.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies