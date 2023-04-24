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​Євросоюз заснував цивільну місію для підвищення безпеки Молдови

Початковий мандат місії розрахований на два роки, а оперативний штаб перебуватиме у Молдові.

​Євросоюз заснував цивільну місію для підвищення безпеки Молдови
Фото: EPA

Рада Євросоюзу заснувала 24 квітня Місію партнерства ЄС у Республіці Молдова (EUPM Moldova) у межах Загальної політики безпеки та оборони (CSDP).

Про це йдеться на сайті ЄС.

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У січні цього року з відповідним проханням до глави євродипломатії звернувся молдовський прем'єр-міністр.

Метою цієї цивільної місії є підвищення стійкості сектору безпеки Молдови у галузі кризового управління та гібридних загроз, серед яких - кібербезпека та протидія маніпуляціям інформацією і втручанню (FIMI).

За словами Верховного представника із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля, країни ЄС є "свідками збільшення та продовження спроб Росії дестабілізувати Молдову гібридними діями".

"Сьогодні ми посилюємо підтримку Молдові у захисті її безпеки, територіальної цілісності та суверенітету. Розгортання цієї нової місії є ще однією важливою політичною ознакою підтримки ЄС у нинішніх складних обставинах", - сказав Боррель.

Місія надаватиме консультації на стратегічному рівні щодо розробки стратегій та політик, а також визначатиме потреби для нарощування потенціалу з раннього попередження, виявлення загроз та реагування на них.

До складу місії увійде проєктний осередок, який відповідає за виявлення та реалізацію проєктів у вищезгаданих галузях. 

Місія, на прохання Молдови, матиме початковий мандат на два роки, оперативний штаб буде розташовуватися в країні. Наразі відповідатиме за проєкт Стефано Томат, згодом призначать безпосереднього керівника.

У своїх висновках від 15 грудня 2022 року Європейська рада підтвердила, що ЄС продовжуватиме надавати всю необхідну підтримку Молдові, оскільки та має справу з багатогранним впливом агресивної війни Росії проти України.

Нагадаємо, минулого місяця Жозеп Боррель повідомляв, що ЄС хоче систематично застосовувати модель "навчання та оснащення" до своїх цивільних місій та готує нову місію до Молдови. Аналогічний підхід використали у Нігері та Сомалі. 

Також у ЄС закликали накласти санкції на проросійських олігархів у Молдові та Грузії. Обмеження хочуть накласти на тлі зростання побоювань втручання РФ.

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