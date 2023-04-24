Україна звільнила з російського полону вже 2238 людей, - Зеленський

Україна звільнила з російського полону вже 2238 людей.
Про це він повідомив Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас у Житомирі.
За словами глави держави, серед звільнених - 140 цивільних. Також Зеленський згадав про тортури російських окупантів над українцями.
"Катування відбуваються, перш за все, ми розуміємо, над героями нашої держави, над тими, хто захищав", - додав Президент.
Він наголосив, що держава працює постійно над питання повернення українців із полону.
Нагадаємо, нещодавно Україна повернула ще 130 полонених, серед яких - військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки.
Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив що наша держава наближається до обміну полонених із Росією у форматі “всіх на всіх”.