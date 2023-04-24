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Україна звільнила з російського полону вже 2238 людей, - Зеленський

З них 140 - це цивільні.

Україна звільнила з російського полону вже 2238 людей, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Україна звільнила з російського полону вже 2238 людей.

Про це він повідомив Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас у Житомирі.

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За словами глави держави, серед звільнених - 140 цивільних. Також Зеленський згадав про тортури російських окупантів над українцями.

"Катування відбуваються, перш за все, ми розуміємо, над героями нашої держави, над тими, хто захищав", - додав Президент.

Він наголосив, що держава працює постійно над питання повернення українців із полону.

Нагадаємо, нещодавно Україна повернула ще 130 полонених, серед яких - військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив що наша держава наближається до обміну полонених із Росією у форматі “всіх на всіх”.

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