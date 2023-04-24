​В Офісі президента відреагували на статті в західних ЗМІ про плани "ударів" по Москві:"Щоб що?"

В Офісі президента розкритикували публікацію у західних ЗМІ інформації про нібито підготовку Україною ударів по Росії в річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Про це повідомив радник керівника ОП Михайло Подоляк

"Вчергове бачимо дивну медіасенсацію… «На річницю війни Україна планувала завдати удари по Москві всім, що в неї є, але партнери відмовили», – конспірологічно повідомляють поважні американські ЗМІ. Звісно, без деталей та без логіки. І тому одразу одне просте питання. А навіщо нам потрібно було б це робити? Щоб що? Яку задачу вирішила б така одноразова акція? Змінила хід війни? Змусила б росіян втікати? Скасувала б потребу у зброї?", - написав він у Twitter.

Подоляк наголосив, що подібні публікації формують суспільну думку, що Україна є імпульсивною країною, якій небезпечно надавати серйозну зброю.

"Так-от, подібні публікації з обовʼязковим посиланням на «анонімні джерела» виконують лише одну катастрофічну функцію: формують суспільну думку в західних столицях, ніби Україна є нерозумною, інфантильною та імпульсивною країною, якій дорослим людям небезпечно довіряти серйозну зброю. Свідомо чи несвідомо це робиться – інше питання", - зазначив радник голови ОП.

Подоляк наголосив, що Україна підходить до війни "із залізною математичною логікою".

"Нам потрібні далекобійні ракети для знищення російської логістики на окупованих територіях та різні види авіації для захисту неба і знищення російських фортифікаційних споруд. Це є головними складовими успішних контрнаступальних операцій та мінімізації втрат. Може, годі грати у відмовки та підкилимну realpolitik, поки йде війна та гинуть люди?", - додав він.

Сьогодні видання The Washington Post повідомило, що українська розвідка нібито планувала масові удари по Москві в річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого, але відмовилась від цього на прохання США.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав колег із Євросоюзу пришвидшити постачання зброї та снарядів для артилерії. Він наголосив, що безпека Європи зараз залежить від швидкості та обсягів постачань необхідних засобів для України.