Парламент Чехії підтримав початок переговорів щодо вступу України в ЄС цього року

"Звичайно, ми підтримуємо, щоб це сталося. Це також у наших інтересах", - зазначила речниця парламенту.

Чехія підтримує початок переговорів щодо вступу України в Європейський Союз цього року.

Про це заявила речниця нижньої палати парламенту Чехії Маркета Пекарова-Адамова, пише видання Ceske Noviny.

За її словами, Україна вважає реальним початок переговорів щодо вступу в Євросоюз цього року.

"Звичайно, ми підтримуємо, щоб це сталося. Це також у наших інтересах", - сказала вона.

Голова Сенату Чехії Мілош Вистрчіл зазначив, що російське вторгнення в Україну може також збільшити шанси інших країн на вступ в ЄС та прискорити цей процес.

Нагадаємо, 21 квітня президент Чехії Петр Павел заявив, що Чехія вже цього року має домагатися переговорів про вступ України в ЄС.

Раніше президент Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн обговорили прогрес України у виконанні рекомендацій Єврокомісії щодо вступу в ЄС.