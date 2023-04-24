Парламент Чехії підтримав початок переговорів щодо вступу України в ЄС цього року

Чехія підтримує початок переговорів щодо вступу України в Європейський Союз цього року.
Про це заявила речниця нижньої палати парламенту Чехії Маркета Пекарова-Адамова, пише видання Ceske Noviny.
За її словами, Україна вважає реальним початок переговорів щодо вступу в Євросоюз цього року.
"Звичайно, ми підтримуємо, щоб це сталося. Це також у наших інтересах", - сказала вона.
Голова Сенату Чехії Мілош Вистрчіл зазначив, що російське вторгнення в Україну може також збільшити шанси інших країн на вступ в ЄС та прискорити цей процес.
Нагадаємо, 21 квітня президент Чехії Петр Павел заявив, що Чехія вже цього року має домагатися переговорів про вступ України в ЄС.
Раніше президент Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн обговорили прогрес України у виконанні рекомендацій Єврокомісії щодо вступу в ЄС.