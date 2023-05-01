Чи відбудеться суд над Путіним, або Сценарії закінчення війни для Росії
Чи відбудеться суд над Путіним, або Сценарії закінчення війни для Росії
"Всюди бруд, розруха та розгубленість": Андрющенко оприлюднив фото з окупованого Маріуполя
"Всюди бруд, розруха та розгубленість": Андрющенко оприлюднив фото з окупованого Маріуполя
Ланцюгова реакція: облради України одна за одною забороняють УПЦ (МП)
Ланцюгова реакція: облради України одна за одною забороняють УПЦ (МП)
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
За останній місяць “Укргазвидобування” запустило дві свердловини на одному з найбільших родовищ України, - “Нафтогаз"
За останній місяць “Укргазвидобування” запустило дві свердловини на одному з найбільших родовищ України, - “Нафтогаз"
Тривалість війни. Про інші засоби
Тривалість війни. Про інші засоби
У Павлограді пролунали вибухи
У Павлограді пролунали вибухи
"Skynex". Наступний технологічний рівень для ЗСУ
"Skynex". Наступний технологічний рівень для ЗСУ
У Слов’янську та Краматорську пролунали вибухи
У Слов’янську та Краматорську пролунали вибухи
ГоловнаСвіт

Польща завершила будівництво захисного мура на кордоні з Білоруссю

Захисна стіна має захистити Польщу від нелегальних мігрантів, які можуть перетнути кордон з боку Білорусі.

Польща завершила будівництво захисного мура на кордоні з Білоруссю
Фото: РАР

Польща завершує будівництво захисного мура на кордоні з Білоруссю. Уже зведено 206 км захисного бар’єра, а залишилося добудувати 150м.

Про це повідомляє Polska Agencja Prasowa з посиланням на представницю польської прикордонної охорони Анну Михальську.

"На кордоні з Білоруссю введено в дію вже 206 км бар'єра, оснащеного відеокамерами та датчиками руху, залишилося добудувати лише 150 м", – розповіла вона.

Завершити будування можна буде тільки влітку, коли річка Нарев, води якої залили цю територію, повернуться у своє звичайне річище.

Захисна стіна, що складається з металевої сітки, має захистити територію Польщі від проникнення нелегальних мігрантів з території Білорусі. До введення в систему камер співробітники прикордонної охорони в нічний час не могли назвати точну кількість порушників у групах, які намагалися потрапити до Польщі. Тепер завдяки системі моніторингу чисельність людей у групі можна точно визначити.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, восени 2021 року Польща вирішила побудувати на кордоні з Білоруссю стіну. Таким чином країна бореться із напливом нелегальних мігрантів, які влітку 2021 року намагалися масово перетнути кордон зі сторони Білорусі.

З весни 2021 року на кордонах Білорусі з Литвою, Латвією і Польщею активізувалася мігрантська криза: тисячі нелегальних мігрантів з країн Азії, Близького Сходу й Африки намагалися потрапити до Євросоюзу з території Білорусі. Унаслідок цього Латвія, Литва і Польща оголосили на своїх кордонах надзвичайний стан, а Польща анонсувала будівництво фізичного бар'єра на кордоні з Білоруссю.

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies