Польща завершила будівництво захисного мура на кордоні з Білоруссю

Захисна стіна має захистити Польщу від нелегальних мігрантів, які можуть перетнути кордон з боку Білорусі.

Польща завершує будівництво захисного мура на кордоні з Білоруссю. Уже зведено 206 км захисного бар’єра, а залишилося добудувати 150м.

Про це повідомляє Polska Agencja Prasowa з посиланням на представницю польської прикордонної охорони Анну Михальську.

"На кордоні з Білоруссю введено в дію вже 206 км бар'єра, оснащеного відеокамерами та датчиками руху, залишилося добудувати лише 150 м", – розповіла вона.

Завершити будування можна буде тільки влітку, коли річка Нарев, води якої залили цю територію, повернуться у своє звичайне річище.

Захисна стіна, що складається з металевої сітки, має захистити територію Польщі від проникнення нелегальних мігрантів з території Білорусі. До введення в систему камер співробітники прикордонної охорони в нічний час не могли назвати точну кількість порушників у групах, які намагалися потрапити до Польщі. Тепер завдяки системі моніторингу чисельність людей у групі можна точно визначити.

Нагадаємо, восени 2021 року Польща вирішила побудувати на кордоні з Білоруссю стіну. Таким чином країна бореться із напливом нелегальних мігрантів, які влітку 2021 року намагалися масово перетнути кордон зі сторони Білорусі.

З весни 2021 року на кордонах Білорусі з Литвою, Латвією і Польщею активізувалася мігрантська криза: тисячі нелегальних мігрантів з країн Азії, Близького Сходу й Африки намагалися потрапити до Євросоюзу з території Білорусі. Унаслідок цього Латвія, Литва і Польща оголосили на своїх кордонах надзвичайний стан, а Польща анонсувала будівництво фізичного бар'єра на кордоні з Білоруссю.