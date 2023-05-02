За день було заарештовано близько 200 осіб, протестували близько 782 000 людей.

Французька поліція зіткнулася з сотнями одягнених у чорне анархістів у Парижі та інших містах під час протестів профспілок 1 травня проти підвищення пенсійного віку президентом Еммануелем Макроном.

Про це пише Reuters.

Демонстранти закидали паризьку поліцію коктейлями Молотова та фаєрами, палили будівельні матеріали та трощили автобусні зупинки. Протестувальники, які йшли мирно, освистували поліцію, яка у відповідь застосувала сльозогінний газ і кийки.

Фото: EPA/UPG

Рятувальники за допомогою водометів загасили пожежу, від якої потемніли вікна сусідніх квартир. Один офіцер отримав важкі поранення після влучання у нього вогняного снаряду.

Насильство також спалахнуло в Ліоні та Нанті, де підпалили кілька автомобілів та розгромили офісні приміщення.

За даними Міністерства внутрішніх справ, за день було заарештовано близько 200 осіб, протестували близько 782 000 людей.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, новий закон про підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років зробив Макрона дуже непопулярним і закріпив розбіжності в парламенті, де він уже втратив більшість. Особливе невдоволення викликало використання конституційного положення щодо ухвалення пенсійної реформи без повного голосування в парламенті.

Протягом останніх тижнів хвиля протестів і страйків, що тривала кілька місяців, спала, але профспілки та ліві партії роблять ставку на народне невдоволення реформою, щоб відродити рух.