Навіть у разі поразки на виборах Ердоган може не передати владу своєму наступнику без боротьби, − CNN

Більшість провінцій, які постраждали від лютневого землетрусу, були опорними пунктами Ердогана та його політичної сили.

До президентських і парламентських виборів у Туреччині 14 травня залишилося менше двох тижнів, а президент Реджеп Таїп Ердоган зіткнувся з безпрецедентними викликами, які можуть покласти край його двадцятирічному правлінню, пише CNN.

Виборці підуть голосувати, вирішуючи долю турецької демократії, менше ніж через три місяці після того, як землетрус 6 лютого забрав життя понад 50 000 людей і призвів до переміщення понад понад 5,9 мільйонів на півдні Туреччини та в північній Сирії.

Вибори також відбуваються в умовах серйозної економічної кризи та, на думку аналітиків, демократичної ерозії за правління Ердогана – лідера Партії справедливості та розвитку.

Опитування прогнозують рекордну явку виборців цього року та напружену боротьбу між Ердоганом і головним кандидатом від опозиції Кемалем Киличдароглу, лідером Республіканської народної партії (CHP) і кандидатом у президенти від шестипартійного блоку “Національний альянс”.

Загалом на цьогорічних президентських виборах балотуються чотири кандидати. Окрім Ердогана та Киличдароглу також за президенство будуть боротися лідер центристської Партії батьківщини Мухаррем Індже та кандидат від правого Альянсу предків Сінан Оган. Індже програв Ердогану в 2018 році. Він відійшов від ПБ у березні та зібрав достатньо підписів, щоб приєднатися до президентської гонки попри протести партії.

Очікується, що демографія Туреччини також зіграє свою роль. Більшість провінцій, які постраждали від лютневого землетрусу, були опорними пунктами Ердогана та його політичної сили. Але голова Вищої виборчої ради (YSK) Ахмет Йенер заявив минулого місяця, що, як очікується, принаймні 1 мільйон виборців у постраждалих від землетрусу зонах не голосуватимуть цього року через переміщення.

І навіть якщо Киличдароглу переможе на виборах, деякі аналітики кажуть, що Ердоган може не передати владу своєму наступнику без боротьби.

Туреччина проводить вибори кожні п'ять років. Кандидатів у президенти можуть висувати партії, які подолали 5%-ий бар'єр на останніх парламентських виборах, або на посаду можуть претендувати особи, які зібрали щонайменше 100 тисяч підписів на підтримку свого висування.

Президентом обирається кандидат, який набрав більше 50% голосів у першому турі, але якщо жоден з кандидатів не набере більшості голосів, вибори переходять у другий тур між двома кандидатами, які отримали найбільшу кількість голосів у першому турі.

Парламентські вибори відбуваються одночасно з президентськими. Туреччина дотримується системи пропорційного представництва в парламенті, де кількість місць, яку отримує партія в 600-місцевому законодавчому органі, прямо пропорційна голосам, які вона отримує.

Партії повинні набрати не менше 7% голосів – самостійно або в союзі з іншими партіями – щоб потрапити до парламенту. Голосування відбудеться 14 травня, коли кандидати віддадуть свої голоси на обох виборах одночасно. Другий тур виборів президента, якщо він відбудеться, пройде 28 травня.