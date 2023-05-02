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​​Евакуйований з "Борисполя" літак SkyUp почав виконувати рейси до Європи з Молдови

Після 24 лютого 2022 року компанія надає літаки в лізинг іншим авіакомпаніям, які мають дефіцит флоту.

​​Евакуйований з "Борисполя" літак SkyUp почав виконувати рейси до Європи з Молдови
Ілюстративне фото
Фото: facebook/Skyup-airlines

Лоукостер SkyUp знайшов роботу для свого літака Boeing 737-800, який був евакуйований з аеропорту "Бориспіль" на початку квітня.

Про це повідомляє avianews.com.

Цей авіалайнер із реєстрацією UR-SQP більше року простоював у найбільшому аеропорту України. Він був єдиний у флоті SkyUp, який авіакомпанія не встигла вивезти за межі України на момент повномасштабного російського вторгнення.

4 квітня пілоти лоукостера злетіли з "Борисполя" та приземлилися в румунському аеропорту "Яси".  SkyUp не коментував подробиці вивезення літака.

За даними онлайн-радару Flightradar24, літак 27 квітня вилетів  до Кишинева і тепер виконує рейси на замовлення молдавської авіакомпанії Air Moldova до Європи.

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Після 24 лютого 2022 року SkyUp змінив модель роботи. Якщо раніше авіакомпанія здійснювала власні регулярні та чартерні рейси, то тепер надає літаки разом із екіпажами в лізинг іншим авіакомпаніям, які мають дефіцит флоту.

Нагадаємо, евакуація Boeing 737-800 - це третя успішна евакуація пасажирського літака з аеропортів України з початку повноммасштабної війни. 2 квітня 2022 року "Роза Вітрів" евакуювала зі Львова літак ATR-72, а 13 вересня також зі Львова свій Airbus A320 зміг вивезти лоукостер Wizz Air. Також повідомялося про евакуацію Туреччиною в грудні з "Борисполя" двох А400М.

Ексголова МАУ Євген Дихне повідомляв, що в авіакомпанії в "Борисполі" "застрягли" 12 літаків, і ще один в Одесі, у Wizz Air три літаки все ще залишалися в аеропорту "Київ" (Жуляни).

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