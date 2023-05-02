​​Евакуйований з "Борисполя" літак SkyUp почав виконувати рейси до Європи з Молдови

Після 24 лютого 2022 року компанія надає літаки в лізинг іншим авіакомпаніям, які мають дефіцит флоту.

Лоукостер SkyUp знайшов роботу для свого літака Boeing 737-800, який був евакуйований з аеропорту "Бориспіль" на початку квітня.

Про це повідомляє avianews.com.

Цей авіалайнер із реєстрацією UR-SQP більше року простоював у найбільшому аеропорту України. Він був єдиний у флоті SkyUp, який авіакомпанія не встигла вивезти за межі України на момент повномасштабного російського вторгнення.

4 квітня пілоти лоукостера злетіли з "Борисполя" та приземлилися в румунському аеропорту "Яси". SkyUp не коментував подробиці вивезення літака.

За даними онлайн-радару Flightradar24, літак 27 квітня вилетів до Кишинева і тепер виконує рейси на замовлення молдавської авіакомпанії Air Moldova до Європи.

Після 24 лютого 2022 року SkyUp змінив модель роботи. Якщо раніше авіакомпанія здійснювала власні регулярні та чартерні рейси, то тепер надає літаки разом із екіпажами в лізинг іншим авіакомпаніям, які мають дефіцит флоту.

Нагадаємо, евакуація Boeing 737-800 - це третя успішна евакуація пасажирського літака з аеропортів України з початку повноммасштабної війни. 2 квітня 2022 року "Роза Вітрів" евакуювала зі Львова літак ATR-72, а 13 вересня також зі Львова свій Airbus A320 зміг вивезти лоукостер Wizz Air. Також повідомялося про евакуацію Туреччиною в грудні з "Борисполя" двох А400М.

Ексголова МАУ Євген Дихне повідомляв, що в авіакомпанії в "Борисполі" "застрягли" 12 літаків, і ще один в Одесі, у Wizz Air три літаки все ще залишалися в аеропорту "Київ" (Жуляни).