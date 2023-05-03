«Американський пиріг». Чим завершився візит президента Південної Кореї до США
«Американський пиріг». Чим завершився візит президента Південної Кореї до США
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Як (не)відокремити український ринок від впливу російського кінобізнесу
Як (не)відокремити український ринок від впливу російського кінобізнесу
Тривалість війни. Про інші засоби
Тривалість війни. Про інші засоби
Євробачення-2023: вершники лялькового апокаліпсису та рожеві поні
Євробачення-2023: вершники лялькового апокаліпсису та рожеві поні
Рада спростила процедуру ВЛК
Рада спростила процедуру ВЛК
Ланцюгова реакція: облради України одна за одною забороняють УПЦ (МП)
Ланцюгова реакція: облради України одна за одною забороняють УПЦ (МП)
Рада ухвалила закон про службу в органах місцевого самоврядування
Рада ухвалила закон про службу в органах місцевого самоврядування
Посол України в Ірландії закликала бойкотувати віскі Jameson
Посол України в Ірландії закликала бойкотувати віскі Jameson
ГоловнаСвіт

ХАМАС та “Ісламський джихад” випустили по Ізраїлю із сектору Гази понад 100 ракет, - Збройні сили Ізраїлю

У відповідь ВПС Ізраїлю вразили 16 об'єктів ХАМАС у секторі Гази.

ХАМАС та “Ісламський джихад” випустили по Ізраїлю із сектору Гази понад 100 ракет, - Збройні сили Ізраїлю
Наслідки обстрілів: місто Сдерот, Ізраїль, 2 травня 2023
Фото: EPA/UPG

Щонайменше 104 ракети було випущено із сектора Гази по Ізраїлю, більшість із них - у ніч із вівторка на середу угрупованням "Ісламський джихад", а також рухом ХАМАС. 

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із зпосиланням на ізраїльських військових та місцеві ЗМІ.

У відповідь ВПС Ізраїлю вразили 16 об'єктів ХАМАС у секторі Гази, наголошується в повідомленні ЦАГАЛ. Переважно, це склади зі зброєю, штаб командування угруповання, що відповідає за дії в морі, підземні тунелі. Ізраїльська армія зазначає, що військові уникали завдавати ударів по об'єктах руху з присутнім там персоналом. Проте щонайменше одного члена ХАМАС убито.

Зазначається, що попри перемир'я між сторонами, яке набрало чинності рано-вранці в середу, на півдні Ізраїлю лунала сирена, що попереджала про ракетний обстріл.

Серед випущених по Ізраїлю ракет 11 впали в море, 24 перехоплені системою ПРО "Залізний купол", ще майже 50 - на відкритій місцевості. Місцерозташування ще декількох ракет поки що не встановлено.

Безпосередньо внаслідок ракетного обстрілу дістали поранення троє людей, включно з одним іноземним робітником із Китаю - у місті Сдерот. У нього помірні травми.

Повідомляється, що чергове загострення між ізраїльською та палестинською сторонами сталося після смерті одного з лідерів угруповання "Ісламський джихад". Його заарештували на Західному березі річки Йордан у лютому. Він, перебуваючи в ув'язненні в Ізраїлі, оголосив голодування, відмовлявся від проходження медоглядів і помер на 86 день.

Нагадаємо, на початку квітня Ізраїль вдарив із винищувачів по обʼєктах ХАМАС у Лівані та секторі Гази. Удару було завдано в відповідь на ракетні обстріли. 

За кілька днів до цього в Єрусалимі відбулися сутички між поліцією Ізраїлю та палестинськими вірянами. Пізніше вранці ізраїльські літаки завдали удару по Газі у відповідь на ракетний обстріл з анклаву.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies