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У небі над США знову помітили загадкову повітряну кулю

Її вирішили не збивати. 

У небі над США, над узбережжям Гаваїв, помітили чергову повітряну кулю невідомого походження. Збивати її не збираються, оскільки куля не літає поблизу важливих обʼєктів, повідомляє Politico

Міністерство оборони і авіауправління вперше помітили кулю ще 28 квітня. Незрозуміло, хто запустив обʼєкт, але не схоже, що його контролює "іноземна чи ворожа сила", повідомив речник Міноборони. 

"На підставі цих спостережень міністр оборони погодився з рекомендацією свого військового командування про те, що проти повітряної кулі не потрібно вживати жодних заходів", – додав він. 

Станом на вечір понеділка повітряна куля більше не перебувала в повітряному просторі Гаваїв і не літала над територіальними водами США, сказав речник.

Узимку цього року в небі США помітили декілька повітряних куль, що виявилися китайськими шпигунами. Вони, згідно з повідомленнями ЗМІ, збирали дані про стратегічні обʼєкти. 

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