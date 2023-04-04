Китайська шпигунська куля збирала розвіддані з військових об’єктів США, − ЗМІ

Китайська повітряна куля-шпигун, яка літала через США, змогла зібрати розвідувальні дані з кількох американських військових об’єктів.

Про це пишуть NBC News з посиланням на американських високопосадовців.

За словами чиновників, Китай контролював повітряну кулю, щоб вона могла кілька разів пролетіти над певними місцями (іноді літаючими у формі вісімки) і передати зібрану інформацію назад до Пекіна в реальному часі.

Вони зазначають, що Китай збирав розвідувальні дані в основному з електронних сигналів, які могли отримати від систем озброєння або які включали повідомлення персоналу бази, а не зображення.

КНР могла б зібрати набагато більше розвідданих із об’єктів сайтів, якби не зусилля адміністрації переміщатися навколо потенційних цілей і заважати повітряній кулі вловлювати їхні електронні сигнали, зупиняючи їх трансляцію чи випромінювання сигналів.

У понеділок представниця Міністерства оборони повторив, що будь-яка зібрана розвіддана мала “обмежену додаткову цінність” для Китаю. Вона зазначила, що водночас не може підтвердити, що повітряна куля передавала будь-яку інформацію назад до Китаю в “реальному часі”.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США у Білому домі Джон Кірбі відмовився відповідати на запитання в понеділок вдень про те, до яких електронних сигналів чи комунікацій міг отримати доступ аеростат.

“Знаючи, що вона збирається увійти в повітряний простір США, ми вжили заходів, щоб обмежити здатність цієї повітряної кулі накопичувати будь-який додатковий або особливо корисний вміст”, − сказав Кірбі.

Він також підкреслив, що це питання ще вивчається і наперед оприлюднювати інформацію він не хоче.

Нагадаємо, як пише Washington Post, західні розвідки за час повномасштабної війни значно послабили шпигунську мережу Росії в Європі. Росіяни, за оцінкою розвідструктур, стали припускатися помилок, що допомагає їх виявляти.