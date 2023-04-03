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Нафта зросла на 8% після рішення ОПЕК+ скоротити видобуток

Білий дім назвав це рішення необдуманим. 

Нафта зросла на 8% після рішення ОПЕК+ скоротити видобуток
Фото: EPA/UPG

Після неочікуваного рішення OPEC+ скоротити добування нафти на неї підскочили ціни. Це може викликати новий інфляційний поштовх у світовій економіці та ризикує наштовхнутися на роздратування Білого дому, повідомляє агентство Bloomberg.

Марка West Texas Intermediate злетіла на 8%, що стало найбільшим внутрішньоденним зростанням за більш ніж рік. Вона торгувалась на рівні 79,95 доларів за барель о 10:03 ранку в Лондоні. На більш широких ринках долар виріс разом із прибутковістю казначейських облігацій.

Організація країн експортерів нафти та союзників (Opec+), що включає також Росію, у неділю пообіцяла скоротити видобуток на понад 1 млн барелів на день починаючи із травня. При цьому Саудівська Аравія лідирує з 500 000 барелів. Трейдери очікували, що ОПЕК+ утримує вдобуток на стабільному рівні. 

Білий дім заявив, що рішення ОПЕК+ було необдуманим, водночас додавши, що США працюватимуть з виробниками та споживачами, зосереджуючись на цінах на бензин. Минулого року президент Джо Байден наказав безпрецедентно вивільнити стратегічні резерви нафти країни після вторгнення Росії в Україну.

Членами ОПЕК є країни, чия економіка залежить від доходів від експорту нафти: Алжир, Ангола, Венесуела, Габон, Екваторіальна Гвінея, Ірак, Іран, Конго, Кувейт, Лівія, Нігерія, ОАЕ, Саудівська Аравія. Опек+ включає також Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзію, Оман, Південний Судан, Росію та Судан. 

У жовтні 2022 ОПЕК+ вирішила скоротити видобуток нафти на два мільйони барелів на добу. В березні джерела Reuters повідомляли, що ця коаліція країн збирається залишити без змін, але в неділю вона оголосила про ще більше скорочення. Однією з країн, яка погрожувала зменшити видобуток, була Росія – вона це робила на знак протесту через обмеження вартості її нафти. 

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