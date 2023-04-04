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Через санкції в Росії стали найбільше торгувати китайським юанем замість долара, - Bloomberg

Кремль закликає компанії переходити з “токсичних” на “дружні” валюти.

Через санкції в Росії стали найбільше торгувати китайським юанем замість долара, - Bloomberg
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Через санкції китайський юань замінив долар США як валюту, що найбільше торгується в Росії, пише Bloomberg. 

Юань вперше перевищив долар за місячним обсягом торгів у лютому, і різниця стала більш помітною в березні, згідно з даними, зібраними Bloomberg на основі щоденних звітів про операції з Московської біржі. До вторгнення обсяг торгів юанем на російському ринку був незначним.

Перехід стався після того, як цього року додаткові санкції вплинули на кілька банків у Росії, які зберегли можливість здійснювати транскордонні перекази в доларах та інших валютах країн, які Кремль назвав “недружніми”. Raiffeisen Bank International AG, чиє російське відділення залишається одним із основних каналів для міжнародних платежів у країні, був серед кредиторів, які зазнали підвищеного тиску з боку влади Європи та США.

Росія поглибила свої зв’язки з Китаєм після того, як у лютому 2022 року вторгнення в Україну призвело до розриву відносин із Заходом. У березні президент Китаю Сі Цзіньпін здійснив свій перший закордонний візит до Москви після свого переобрання та пообіцяв Кремлю розширення співпраці у сферах торгівлі, інвестицій, ланцюгів поставок, мегапроєктів, енергетики та високих технологій.

Масштабні санкції, спрямовані проти фінансової системи Росії, змусили Кремль і російські компанії перевести свої зовнішньоторговельні операції з долара та євро на валюти країн, які відмовилися приєднатися до будь-яких обмежень.

Міністерство фінансів Росії перевело свої ринкові операції на юань замість долара на початку цього року та розробило нову структуру для фонду національного багатства, щоб 60% його активів утримувалися в юанях. Банк Росії регулярно закликає компанії і громадян перевести свої активи в рублі або “дружні” валюти, щоб уникнути ризику їх блокування або заморожування.

При цьому зазначається, що імпорт товарів з Росії до Китаю зріс на 29%, хоча експорт із Китаю стагнує.

Нагадаємо, у кінці березня Міноборони Китаю заявило про готовність співпрацювати з російськими військовими на кількох напрямках. Зокрема, дві країни збираються поглиблювати військову довіру та спільно захищати міжнародну справедливість.

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