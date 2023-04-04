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Членство Росії та Китаю в Радбезі ООН – це "пережиток минулого", – Помпео

На думку ексдержсекретаря США, наразі організація "фундаментально зламана".

Членство Росії та Китаю в Радбезі ООН – це "пережиток минулого", – Помпео
Майк Помпео
Фото: EPA/UPG

Колишній держсекретар США за президентства Дональда Трампа Майк Помпео заявив, що не налаштований оптимістично щодо Організації Об'єднаних Націй. Таку позицію він висловив під час візиту до Києва 3 квітня.

Помпео взяв участь у дискусії "Підтримка України Сполученими Штатами Америки – що треба зробити і чому це важливо", передає "Радіо Свобода".

"Я не налаштований оптимістично щодо ООН. Можливо, вона мала сенс, коли була створена, але ми бачили, як Радою ООН із прав людини керували іранці. Ми бачили, як венесуельці відповідали за права людини в ООН разом з іранцями, які ставилися до жінок як до власності і керували Радою з прав людини ООН... Ми бачимо це знову і знову. Сьогодні ООН не протистоятиме факту, що Комуністична партія Китаю утримує мільйон мусульман у концентраційних таборах у західній частині країни. Організація фундаментально зламана", – сказав Помпео.

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На його переконання, членство Китаю та Росії у Радбезі ООН – це "пережиток минулого", адже обидві країни нехтують міжнародним правом.

"Це вже пережиток часу, що Комуністична партія Китаю та Росія займають два місця в Раді безпеки ООН і є двома країнами, які не мають наміру дотримуватися міжнародного права. Навряд чи вони підкоряться. Я вважаю, це глузування над тим, що було. Бо якщо ви подивитеся на місію ООН, коли вона створювалася, то закладалися дуже благородні ідеї, які містяться в Статуті ООН. Втім, зараз ми можемо побачити, що ця установа зламана. Але у мене є теорія, як рухатися вперед", – додав Помпео.

Нагадаємо, з 1 квітня Росія почала головувати в Раді безпеки ООН, замінивши Мозамбік. Представники РФ визначатимуть питання порядку денного на засіданнях впродовж календарного місяця.

Напередодні Литва, Латвія та Естонія виступили із заявою проти російського головування в організації. Постпред Естонії при ООН Рейн Таммсаар зазначив, що країна, якою керує воєнний злочинець, переслідуваний Міжнародним кримінальним судом, не може головувати в Радбезі ООН.

В Офісі президента України також зазначили, що країни-члени Радбезу повинні бойкотувати протягом квітня будь-які засідання під егідою РФ. Володимир Зеленський наголосив, що терористи повинні відповідати за терор, а не головувати будь-де.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський висловив солідарність із президентом України і теж заявив, що Радбез ООН необхідно реформувати.

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