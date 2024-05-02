МВФ: Росія прямує до "дефолтного" рівня частки у світовому ВВП

Такими темпами вже за три роки економіка РФ матиме гірший показник, ніж у кризові 90-ті.

Міжнародний валютний фонд оприлюднив квітневу версію макроекономічних прогнозів. Провідні економісти світу передбачають рекордне падіння частки Росії у світовому виробництві.

Станом на кінець 2023 року РФ виробляла 2,94% загального обсягу товарів та послуг на планеті. Проте упродовж наступних трьох років цей показник буде неухильно зменшуватися щонайменше на пів відсотка за кожен звітний період. У 2027-ому лише 2,8% світового ВВП припадатиме на країну-агресора.

Це означає, що Росія близька до свого історичного "дна" за відносним обсягом виробництва. У 1998 році, в розпал дефолту та економічної кризи, Росія все одно мала частку у 2,83% світового ВВП. За час спостережень після розвалу Радянського Союзу це був рекордно низький рівень.