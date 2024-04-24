У МВФ заявили, що блокування фермерами кордону "не минуло для України безболісно"

Директор Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Альфред Кеммер відзначив негативні наслідки блокування фермерами із сусідніх країн пунктів пропуску на кордоні з Україною.
За словами економіста, якого цитує "Голос Америки", ці події "не минули для України безслідно".
У фонді зафіксували зменшення податкових надходжень до українського бюджету наприкінці минулого та на початку цього року, що вплинуло на темпи зростання економіки.
Кеммер сподівається, що "питання на кордоні буде вирішено", і наземні шляхи "залишаться каналом експорту для України".
Представник МВФ також розповів про важливу роль повернення українських біженців для повоєнного відновлення економіки. "Зв'язок із Європою буде сильним фактором, коли вони повернуться", - вважає Кеммер. - "Там вони здобувають досвід та навички, яких вони б не отримали в Україні. Їхнє повернення може бути великим позитивом для країни".
- Більшість українських біженців за кордоном стверджують, що хотіли б повернутися додому.
- Статус тимчасового захисту в ЄС мають понад 4 мільйони наших співгромадян.
- Очільниця МВФ заявила, що Україна потребує 42 мільярди доларів допомоги у 2024 році.