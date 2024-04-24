У МВФ заявили, що блокування фермерами кордону "не минуло для України безболісно"

У фонді звертають увагу на зменшення податкових надходжень до бюджету та стан економіки.

Директор Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Альфред Кеммер відзначив негативні наслідки блокування фермерами із сусідніх країн пунктів пропуску на кордоні з Україною.

За словами економіста, якого цитує "Голос Америки", ці події "не минули для України безслідно".

У фонді зафіксували зменшення податкових надходжень до українського бюджету наприкінці минулого та на початку цього року, що вплинуло на темпи зростання економіки.

Кеммер сподівається, що "питання на кордоні буде вирішено", і наземні шляхи "залишаться каналом експорту для України".

Представник МВФ також розповів про важливу роль повернення українських біженців для повоєнного відновлення економіки. "Зв'язок із Європою буде сильним фактором, коли вони повернуться", - вважає Кеммер. - "Там вони здобувають досвід та навички, яких вони б не отримали в Україні. Їхнє повернення може бути великим позитивом для країни".