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У МВФ заявили, що блокування фермерами кордону "не минуло для України безболісно"

У фонді звертають увагу на зменшення податкових надходжень до бюджету та стан економіки.

У МВФ заявили, що блокування фермерами кордону "не минуло для України безболісно"
Фото: hyser.com.ua

Директор Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Альфред Кеммер відзначив негативні наслідки блокування фермерами із сусідніх країн пунктів пропуску на кордоні з Україною.

За словами економіста, якого цитує "Голос Америки", ці події "не минули для України безслідно".

У фонді зафіксували зменшення податкових надходжень до українського бюджету наприкінці минулого та на початку цього року, що вплинуло на темпи зростання економіки. 

Кеммер сподівається, що "питання на кордоні буде вирішено", і наземні шляхи "залишаться каналом експорту для України".

Представник МВФ також розповів про важливу роль повернення українських біженців для повоєнного відновлення економіки. "Зв'язок із Європою буде сильним фактором, коли вони повернуться", - вважає Кеммер. - "Там вони здобувають досвід та навички, яких вони б не отримали в Україні. Їхнє повернення може бути великим позитивом для країни".

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