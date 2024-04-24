ТРЦ "Гулівер" хочуть передати в управління АРМА

Столичний торговельно-офісний центр "Гулівер" хочуть передати в управління АРМА. Відповідне клопотання прокурори подали до Шевченківського райсуду Києва, повідомили "Радіо Свобода" в пресцентрі "Судової влади України".
Клопотання подали в межах розслідування Бюро економічної безпеки щодо ухилення керівництвом ТРЦ від сплати податків на суму 146 млн гривень. Власником "Гулівера" є бізнесмен Віктор Поліщук.
Судове засідання призначили на 26 квітня.
9 квітня Київський апеляційний суд арештував майно ТОВ "Три О", частиною якого є і ТРЦ. Клопотання подавали в межах розслідування Бюро економічної безпеки, які торік повідомили про підозру гендиректорці "Три О" в ухиленні від сплати податків на суму 146 млн гривень.
Слідство вважає, що протягом 2019-2021 років дирекція "Гуліверу" уклала низку договорів з підконтрольними товариствами, зокрема з ознаками фіктивності, на отримання послуг і придбання цінностей. За документами на території ТРЦ провели роботи, але насправді їх не було. Це дозволило безпідставно завищити розмір податкового кредиту.
- Нещодавно журналісти програми "Схеми" опублікували розслідування про те, як структури Поліщука протягом 2022-го не повертали борги державним банкам України. Вони посилалися на фінансові складнощі і змогли уникнути штрафів. При цьому в той же період компанії Поліщука придбали дорогі авто вартістю в десятки мільйонів гривень.
- Після розслідування САП відкрила справу щодо власника торговельно-офісного центру "Гулівер" Віктора Поліщука. Кримінальне провадження зареєстрували за статтею "зловживання владою або службовим становищем".