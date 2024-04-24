ТРЦ "Гулівер" хочуть передати в управління АРМА

На початку квітня суд арештував майно ТОВ, яка володіє ТРЦ.

Столичний торговельно-офісний центр "Гулівер" хочуть передати в управління АРМА. Відповідне клопотання прокурори подали до Шевченківського райсуду Києва, повідомили "Радіо Свобода" в пресцентрі "Судової влади України".

Клопотання подали в межах розслідування Бюро економічної безпеки щодо ухилення керівництвом ТРЦ від сплати податків на суму 146 млн гривень. Власником "Гулівера" є бізнесмен Віктор Поліщук.

Судове засідання призначили на 26 квітня.

9 квітня Київський апеляційний суд арештував майно ТОВ "Три О", частиною якого є і ТРЦ. Клопотання подавали в межах розслідування Бюро економічної безпеки, які торік повідомили про підозру гендиректорці "Три О" в ухиленні від сплати податків на суму 146 млн гривень.

Слідство вважає, що протягом 2019-2021 років дирекція "Гуліверу" уклала низку договорів з підконтрольними товариствами, зокрема з ознаками фіктивності, на отримання послуг і придбання цінностей. За документами на території ТРЦ провели роботи, але насправді їх не було. Це дозволило безпідставно завищити розмір податкового кредиту.