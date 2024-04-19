АРМА: арештовані картини з колекції Медведчука не продаватимуть, якщо встановлять їхню культурну цінність

Агентство направило лист до Міністерства культури та інформаційної політики із пропозицією залучення фахівців до проведення експертизи.

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило про початок реалізації арештованих картин із колекції Віктора Медведчука. Та якщо встановлять їхню культурну цінність, то полотна обіцяють не продавати.

Так вирішила Комісія з питань проведення конкурсного відбору юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів, йдеться на сайті АРМА.

АРМА направило лист до Міністерства культури та інформаційної політики України із пропозицією залучення експертів до проведення експертизи.

"У випадку встановлення в колекції картин, які становлять культурну цінність для держави, або визначення їх предметами музейного значення, Комісія Агентства може прийняти рішення щодо призупинення процедури продажу таких полотен", - наголосили в АРМА.

Голова Комісії Грігол Катамадзе наголосив, що "АРМА не обирає покупця, АРМА обирає юридичну особу на майданчику “ПрозороПродажі”, яка буде здійснювати реалізацію відповідного активу".

Комісія оголосила про старт конкурсу, дату оголошення переможця призначили на 9 травня.

За інформацією Катамадзе, картини з колекції Медведчука весь цей час зберігають в окремому приміщенні Національного художнього музею, відповідно до необхідних умов та температурного режиму.