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Дані про понад 100 тисяч культурних пам’яток вже внесені до Держреєстру нерухомих пам’яток України

Всього до реєстру необхідно внести 144 643 об’єкти.

Дані про понад 100 тисяч культурних пам’яток вже внесені до Держреєстру нерухомих пам’яток України
Дані про понад 100 тисяч культурних пам’яток вже внесені до Держреєстру нерухомих пам’яток України
Фото: МКІП

В Києві презентували систему обліку нерухомих об’єктів культурної спадщини “Державний реєстр нерухомих пам’яток України”. З 10 квітня реєстр запрацював в режимі тестування. 

Про це повідомила пресслужба міністерства культури та інформаційної політики (МКІП).

“За нашими даними, станом на 31 грудня 2022 року, включно з пам’ятками на окупованих територіях, до реєстру необхідно внести 144 643 об’єкти”, - розповів т. в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв. 

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Він зазначив, що до Реєстру вносяться не лише назви, а й супровідна інформація про кожен з цих об’єктів.

На сьогодні місцеві державні адміністрації внесли дані щодо 105 532 об’єктів.

Реєстр містить базу даних, до якої вносять об’єкти архітектури, історії й археології. 

В свою чергу, директорка Департаменту пам’яткоохоронної діяльності Наталія Войцещук розповіла, що в Україні близько 32 тис. пам’яток є щойно виявленими. 

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