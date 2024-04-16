Дані про понад 100 тисяч культурних пам’яток вже внесені до Держреєстру нерухомих пам’яток України

В Києві презентували систему обліку нерухомих об’єктів культурної спадщини “Державний реєстр нерухомих пам’яток України”. З 10 квітня реєстр запрацював в режимі тестування.
Про це повідомила пресслужба міністерства культури та інформаційної політики (МКІП).
“За нашими даними, станом на 31 грудня 2022 року, включно з пам’ятками на окупованих територіях, до реєстру необхідно внести 144 643 об’єкти”, - розповів т. в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.
Він зазначив, що до Реєстру вносяться не лише назви, а й супровідна інформація про кожен з цих об’єктів.
На сьогодні місцеві державні адміністрації внесли дані щодо 105 532 об’єктів.
Реєстр містить базу даних, до якої вносять об’єкти архітектури, історії й археології.
В свою чергу, директорка Департаменту пам’яткоохоронної діяльності Наталія Войцещук розповіла, що в Україні близько 32 тис. пам’яток є щойно виявленими.