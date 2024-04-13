В Італії помер модельєр Роберто Каваллі

Деякий час Каваллі хворів, і за останні тижні його стан погіршився.

У Флоренції, у віці 83 років, після тривалої хвороби помер модельєр Роберто Каваллі.

Про це повідомляє la Republica.

“Ми з глибоким сумом дізнаємося про смерть великого флорентійського дизайнера. Він залишив свій слід у сучасній мові італійської моди. Ми не забудемо його геніальність і його безумовну любов до Флоренції”, - зазначив мер Флоренції Даріо Нарделла.

Деякий час Каваллі хворів, і за останні тижні його стан погіршився.

Поруч з ним в останні години, як і останні п'ятнадцять років, була його партнерка Сандра. У Роберто Каваллі залишилося шестеро дітей. Молодшому з них, Джорджіо, трохи більше року.

Каваллі присвятитив себе моді у дуже молодому віці, і в 1970 році створив власний бренд. Він виділявся своєю креативністю та великим впливом на подіуми, широко використовуючи вишивку та хутро.

Бренд був проданий у 2015 році, коли дизайнер пішов у приватне життя.