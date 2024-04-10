Фестиваль SUNNY BUNNY оголосив повну програму

Фестиваль квір-кіно SUNNY BUNNY оголосив програму показів. Фільмом-відкриттям фестивалю SUNNY BUNNY стане картина Хуліо Торреса «Проблеміста» (Problemista, США). Сюжет переосмислює так звану «Американську мрію», коли дизайнер іграшок Алехандро приїздить до Нью-Йорка з рідного Ель-Сальвадора, щоб втілити свої прагнення.

Для актора та сценариста Saturday Night Live фільм є режисерським дебютом, в якому він також зіграв і головну роль. Окрім нього, в стрічці зіграли Тільда Свінтон, Ізабелла Росселіні, Ґрета Лі та репер RZA.

Фото: SUNNY BUNNY Кадр з фільму фільму «Транс-втікачі»

Фільми документальної програми:

В документальній програмі відбудеться національна прем’єра документального фільму «Транс-втікачі» (Trans Runaways, Україна) незалежної кінорежисерки та ЛҐБТКІА+ активістки Жа Бабаєвої. Стрічка розповідає про те, як трансгендерні активіст_ки та біженці з України намагаються облаштуватися в Берліні під час повномасштабної російської агресії та геноциду в Україні. Наративи «я поза політикою» все частіше стають причиною суперечок.

Німецький доку-фікшн «Життя - не змагання, але я перемагаю» (Life Is Not a Competition but I'm Winning, Німеччина) був номінантом на Queer Lion та отримав приз журі на Тижні критики у Венеції. Фільм розповідає про команду квір-атлет_ок, що вирішує віддати належне тим, хто був позбавлений шансу зійти на п'єдестал. Разом вони створюють радикальну утопію, позбавлену жорстких ґендерних рамок змагальних видів спорту.

Ізраїльська картина «Табу: Амос Ґуттман» (Taboo: Amos Gutmann, Ізраїль) брала участь у престижному кінофестивалі в Роттердамі та Thessaloniki Documentary Film Festival, який є одним з найважливіших кінофорумів для документального кіно. Вона присвячена режисеру-новатору квір-кіно Амосу Ґуттману, чиє життя обірвалося передчасно через СНІД.

Документальний мюзикл «Засуджені» (Reas, Аргентина, Німеччина, Швейцарія) знайомить глядачів із реаліями існування представни_ць квір-спільноти в’язниці Буенос-Айреса, де один з героїв фільму засновує рок-гурт. Фільм режисерки театру та кіно, письменниці Лоли Аріас був номінований на Teddy Award на цьогорічному Берлінале та отримав одразу дві нагороди на Thessaloniki Documentary Film Festival.

«Невідомий майстер: Спадок Джорджа Платта Лайнза» (Hidden Master: The Legacy of George Platt Lynes, США) — приклад того, коли визнаний майстер, ікона моди та реклами Сем Шахід (був креативним директором бренда Calvin Klein та відродив бренд Banana Republic) знімає документальний фільм (до речі, перший за 35 років) про маловідомого фотографа, чий творчий доробок лише зараз отримує визнання.

Фільм «Шляхи бажань» (Desire Lines, США) радикально переосмислює трансмаскулінну сексуальність та історію. Стрічка транскінорежисера Джульса Роскема брала участь у найпрестижнішому фестивалі незалежного кіно Sundance та отримала нагороду «Срібний Александр» у секції молодого кіно на Thessaloniki Documentary Film Festival.

Документальний фільм «У пошуках “У пошуках Емі”» (Chasing Chasing Amy) брав участь у багатьох кінофестивалях, зокрема в Лондоні та Клівленді, та отримав нагороду на найвідомішому фестивалі квір-кіно світу Frameline у Сан-Франциско. Він досліджує трансформуючий вплив романтичної комедії 90-х на 12-річного хлопчика з Канзасу. В процесі дорослішання він бореться зі своєю квір-ідентичністю. Для юного Сева Роджерса культова класика Кевіна Сміта «У пошуках Емі» стала рятівним колом. Розглядаючи фільм та його створення як наріжний камінь ЛҐБТКІА+ кінематографа, Роджерс опиняється на складному роздоріжжі.

Фільм «AKOE/AMFI: Історія революції (*Просто спати на їхніх грудях)» (AKOE/AMFI: The Story of a Revolution (*Just to Sleep on their Chest), Греція) був визнаний найкращим грецьким фільмом за версією глядачів Thessaloniki Documentary Film Festival і розповідає про історію A.K.O.E. – Грецького гомосексуального визвольного руху, що був заснований наприкінці 1970-х

Вже традиційно SUNNY BUNNY підготував програму квір-фільмів для підлітків. Цього року до її складу увійшли Іспансько-німецький фільм про самотніх квір-підлітків, історія першого пізнання себе під час канікул та анімація «Прісноводні бджоли» (Freshwater Bees, Бельгія).

Фото: SUNNY BUNNY Кадр з фільму "Чотирнадцять"

Фільми програми «Квірчик»:

Чотирнадцять / Fourteen, Даніель Санчес Лопес / Daniel Sánchez López, Іспанія, Німеччина / Spain, Germany, 2023, 12’

Водна небезпека / Water Hazard, Алешандер Давід / Alexander David, Португалія / Portugal, 2023, 23’

Прісноводні бджоли / Freshwater Bees, Емма Кануте / Emma Kanouté, Бельгія / Belgium, 2023, 9’

Програма NEIGHBORQUEER (Сусідський квір) присвячена стрічкам на квір-тематику зі Східної й Центральної Європи. Вона надає унікальну можливість дізнатись, які ЛҐБТКІА+ кіно знімають наші найближчі сусіди.

Фото: SUNNY BUNNY Кадр з фільму «Письменник»

Програма «Сусідський квір»:

Чеська короткометражна програма від квір-кінофестивалю Mezipatra — Mezipatra QFF presents: Short and Proud - Young Czech Cinema (Фестиваль квір-кіно Mezipatra представляє: кортко та гордо - молоде чеське кіно), де будуть показані ігрові, документальні та анімаційні фільми.

Литовський фільм «Письменник» (The Writer) брав участь у Талліннському кінофестивалі «Темні ночі» та розповідає про двох друзів, які випадково зустрічаються у Нью-Йорку після 30-річної розлуки.

Польська драма «Слон» (Elephant) є одним з переможців фестивалю польського кіно у Ґдині та розповідає про перше кохання між двома молодими чоловіками. Один з героїв змушений замислитись, чи готовий він поставити свою свободу вище за сімейні зобов’язання.

Любовна драма Марії Кавтарадзе «Повільно» (Slow, Литва, Іспанія, Швеція) була кандидатом від Литви на цьогорічній премії «Оскар» в категорії «міжнародний фільм». Крім того, Марія Кавтарадза отримала приз за режисуру на головному фестивалі незалежного кіно Sundance. Фільм досліджує рідкісну для світового кінематографа тему асексуальності.

Перелік всіх фільмів програми фестивалю можна переглянути за посиланням. Фестиваль квір-кіно SUNNY BUNNY триватиме з 19 по 26 квітня.