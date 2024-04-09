Росіяни розстріляли військовополонених на Херсонщині. Прокуратура почала розслідування
Росіяни розстріляли військовополонених на Херсонщині. Прокуратура почала розслідування
Москва обов'язково надірветься
Москва обов'язково надірветься
У профільному комітеті розглянули і ухвалили правки до мобілізаційного закону
У профільному комітеті розглянули і ухвалили правки до мобілізаційного закону
Два американські конгресмени заявили, що російська пропаганда лунає у Палаті представників США
Два американські конгресмени заявили, що російська пропаганда лунає у Палаті представників США
Мисливці за дозами: чому в Україні є проблеми з постачанням двох вакцин для дітей
Мисливці за дозами: чому в Україні є проблеми з постачанням двох вакцин для дітей
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Лавров поїхав до Пекіна обговорювати Україну
Лавров поїхав до Пекіна обговорювати Україну
У РФ повністю вигорів ракетний корабель "Серпухов", – ГУР
У РФ повністю вигорів ракетний корабель "Серпухов", – ГУР
Павло Ковтонюк: «Навіть людей не буде для всіх нинішніх лікарень»
Павло Ковтонюк: «Навіть людей не буде для всіх нинішніх лікарень»
ГоловнаКультура

В Одесі стартують зйомки художнього фільму про Олександра Довженка

Режисер – сценарист стрічки “Крути 1918” Костянтин Коновалов; наукова консультантка – Віра Агеєва.

В Одесі стартують зйомки художнього фільму про Олександра Довженка
Фото: Одеська кіностудія

В Одесі стартує виробництво фільму «Режисер» про Олександра Довженка. Про це повідомила Одеська кіностудія

“В Одесі стартують зйомки одного з наймасштабніших в Україні кінопроектів. Кінострічка присвячена Олександрові Довженку та розповідатиме про Одесу 1926 року. Це місто, яке оговталось від І Світової та Громадянської війн, яка живе і процвітає: НЕП, джаз, бокс, література, надзвичайна кухня, море... Епоха романтиків, письменників і молодого кіно. Кіно – це пристрасть одеситів. Наш фільм розповідає про те, як карикатурист і літератор-початківець Сашко Довженко робить перші кроки у кіно, як він стає професійним режисером. Відомо, що лише за три роки роботи на Одеській кінофабриці (1926-1929рр) Довженко здобув всесвітню відомість та став кінокласиком (його фільми належить до 12 найкращих фільмів усіх часів і народів),” – йдеться у повідомленні.

Стрічку “Режисер” знімають у жанрі біографічної драми, запланований ронометраж – 100 хвилин. Серед героїв фільму будуть також Юрій Яновський, Амбросій Бучма, Павло Нечеса, Іда Пензо, Яков Лівшиць та ін..

Режисер-постановник фільму – Костянтин Коновалов (“Фортеця Хаджибей” – режисер, “Крути 1918” – сценарист). Генеральний продюсер – голова правління Одеської кіностудії Андрій Осіпов. Автори сценарію – Костянтин Коновалов, Сергій Тримбач. Наукова консультантка проекту – Віра Агеєва. Фільм створюється за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Цьогоріч виповнюється 130 років з Дня народження Олександра Довженка.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies