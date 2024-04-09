В Одесі стартують зйомки художнього фільму про Олександра Довженка

В Одесі стартує виробництво фільму «Режисер» про Олександра Довженка. Про це повідомила Одеська кіностудія.

“В Одесі стартують зйомки одного з наймасштабніших в Україні кінопроектів. Кінострічка присвячена Олександрові Довженку та розповідатиме про Одесу 1926 року. Це місто, яке оговталось від І Світової та Громадянської війн, яка живе і процвітає: НЕП, джаз, бокс, література, надзвичайна кухня, море... Епоха романтиків, письменників і молодого кіно. Кіно – це пристрасть одеситів. Наш фільм розповідає про те, як карикатурист і літератор-початківець Сашко Довженко робить перші кроки у кіно, як він стає професійним режисером. Відомо, що лише за три роки роботи на Одеській кінофабриці (1926-1929рр) Довженко здобув всесвітню відомість та став кінокласиком (його фільми належить до 12 найкращих фільмів усіх часів і народів),” – йдеться у повідомленні.

Стрічку “Режисер” знімають у жанрі біографічної драми, запланований ронометраж – 100 хвилин. Серед героїв фільму будуть також Юрій Яновський, Амбросій Бучма, Павло Нечеса, Іда Пензо, Яков Лівшиць та ін..

Режисер-постановник фільму – Костянтин Коновалов (“Фортеця Хаджибей” – режисер, “Крути 1918” – сценарист). Генеральний продюсер – голова правління Одеської кіностудії Андрій Осіпов. Автори сценарію – Костянтин Коновалов, Сергій Тримбач. Наукова консультантка проекту – Віра Агеєва. Фільм створюється за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Цьогоріч виповнюється 130 років з Дня народження Олександра Довженка.