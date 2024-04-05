«Ми, наші улюбленці та війна»: фільм про найбільшу в історії евакуацію тварин

Антон Птушкін так прокоментував створення фільму: «Знімався з орієнтиром на західну аудиторію, бо мені здавалося, що в Україні й так усі все знають. Але потім прийшло усвідомлення, що багато з того, що я відзняв, буде цікавим і зрозумілим саме українцям. Так народилася ідея зробити окремий фільм для наших глядачів і показати його в українських кінотеатрах, а не в ютубі. Мені цікаво, що з цього вийде». Уже у стрічці Антон додає: «Я ніколи не думав, що зніматиму щось про тварин». Але ця тема дійсно виходить за рамки типового воєнного наративу.

Стрічка «Ми, наші улюбленці та війна», створена в рамках україно-канадської копродукції, є режисерським дебютом відомого українського блогера й мандрівника Антона Птушкіна. Офіційна прем’єра відбулася на кінофестивалі середньометражного глядацького кіно Doc Kyiv Fest 28 березня. Робота над проєктом тривала півтора року.

Назагал російсько-українська війна унікальна і в найгіршому, і в найкращому значеннях. За спостереженнями героя «Наших улюбленців» — іноземного волонтера, через широкомасштабне вторгнення довелося евакуювати понад 15 мільйонів людей. При цьому дві третини загрожених домогосподарств мали тварин. Тож відбулася й найбільша в історії евакуація тварин. Обізнані іноземні коментатори підкреслюють: у жодному іншому конфлікті на їхній пам’яті такого не було.

Забігаючи наперед, варто зазначити, що «Ми, наші улюбленці та війна» не взірець авторської, фестивальної документалістики; тут немає якихось особливих естетичних рішень. Задача інакша: якомога повніше розкрити тему, вказану в назві, дати максимальний об’єм інформації.

Фото: cntime.cn.ua Пес Патрон на зйомках фільму «Ми, наші улюбленці та війна»

Для цього Птушкін залучає українських і західних зоозахисників рівною мірою, зачіпає всі аспекти теми. Не уникає трагедій — наприклад, масової загибелі тварин у державному притулку в Бородянці. Вона сталася через те, що персонал просто втік, а клітки залишив замкненими — сліпе дотримання інструкції заступило елементарну емпатію. Є, звісно, тварини-зірки — легендарна руда киця Шафа-Глорія, яка жила два місяці в руїнах дому в Ірпені, та, звісно, пес Патрон (він разом зі своїм господарем, до речі, приходив на прем’єри в Києві). З найвідомішим в Україні джек-рассел-тер'єром теж пов’язана цікава колізія: він став першим собакою – послом доброї волі ЮНІСЕФ у історії цієї організації.

Фото: скрин відео Киця Шафа-Глорія

Окремий мотив фільму — порятунок тварин більш екзотичних, ніж собаки й коти. Надто часто, на жаль, леви, пітони, мавпи слугували живими іграшками. І завдяки зусиллям ентузіастів і волонтерів були врятовані десятки левів й інших великих кішок — причому не просто від війни, а від жахливих умов, у яких їх утримували безвідповідальні господарі. І тут, як би це жахливо не звучало, російське повномасштабне вторгнення зіграло певним чином позитивну роль.

І, мабуть, найпронизливіший сюжет — про військового із Запоріжжя Артема Дементія, що воював у 72 бригаді імені Чорних Запорожців. На Донеччині він зустрів пса і здружився з ним. Військовий надсилав родині відео з Кликом, казав, що привезе його додому. Але у травні 2023 року загинув від осколкових поранень. Родина відшукала песика, і той тепер живе з нею. Власне, фільм присвячено Артемові Дементію.

Фото: скрин відео Hard, зі своїм другом Артем Дементій, позивний, зі своїм другом

Загалом, варто повторити, що робота Антона Птушкіна не авторська документалістика. Однак чи не вперше в одному фільмі зібрані всі основні моменти, від найболісніших до найсвітліших, пов’язані з тваринами на нашій війні. Піклуватися про них, найменш захищених — це якраз те, що й робить нас людьми.