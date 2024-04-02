Національна опера України оголосила програму на квітень

4 квітня (четвер) о 17:00 – балет «Лілея» Костянтина Данькевича, перлина національного хореографічного мистецтва з утіленням шевченківських поетичних образів на українській балетній сцені. В головних партіях найромантичніше балетна пара - Тетяна Льозова (Лілея) та Ярослав Ткачук (Степан). А «втіленням зла» цього разу буде Ян Ваня (Князь). Диригент – Герман Макаренко.
Фото: Національна опера України
"Аїда", Людмила Монастирська
5 квітня (п’ятниця) о 17:00 – опера Джузеппе Верді «Аїда». Твір належить до вершин світової оперної спадщини, залишаючись понад 150 років однією із найпопулярніших та видовищних оперних вистав світу. Опера була створена на честь завершення будівництва Суецького каналу. Єгипетський уряд звернувся до всесвітньо відомого композитора з проханням написати нову оперу на сюжет з життя фараонів. У титульній партії шанувальники оперного мистецтва зможуть побачити неперевершену Людмилу Монастирську, яка вважається однією з кращих сучасних виконавиць цієї ролі в світі. Також у ролях: Олег Злакоман (Радамес), Алла Позняк (Амнеріс), Тарас Штонда (Амонасро), Сергій Магера (Рамфіс), Володимир Тишков (Фараон) та ін. Диригент – Микола Дядюра.
6 квітня (субота) о 15:00 – балет «Віденський вальс» на музику видатної австрійської композиторської династії: Йогана Штрауса-старшого та його синів Йогана-сина та Йозефа, які подарували світу неповторні мелодії вальсу, якими вже майже 200 років насолоджується весь світ. «Віденський вальс» — це перший авторський багатоактний балет Аніко Рехвіашвілі, створений знаною хореографкою ще у 2001 році. У головних ролях цього разу глядачі побачать: Катерину Алаєву (Аннель), Наталію Мацак (Карла), Сергія Кривоконя (Франц, композитор) та ін.
Фото: Національна опера України
«Кіт у чоботях»
7 квітня (неділя) о 15:00 – опера для молодшої аудиторії «Кіт у чоботях» Юрія Шевченка. Десь на задвірках казкового палацу, вільної від біганини хвилини збираються миші, аби вкотре послухати старого Кота, який вже давно на пенсії, і зовсім їм не страшний. Цього разу в головних ролях: Ірина Петрова (Кіт). Дмитро Іванченко (Хазяїн кота, пізніше Муркіс). Ксенія Бахритдінова-Кравчук (Принцеса), Олександр Киреєв (Король), Володимир Тишков (Людожер) та ін. Диригент – Алла Кульбаба.
11 квітня (четвер) о 17:00 – романтичний балет «Жізель» Адольфа Адана. Вистава була вперше представлена ще у 1841 році та не втрачає своєї популярності й в наш час. У ролях: Ілона Кравченко (Жізель), Ян Ваня (Альберт), Олександр Габелко (Ганс), Ірина Борисова (Батільда), Ксенія Іваненко (Берта) та ін. Диригент – Олексій Баклан.
12 квітня (п’ятниця) о 17:00 – філософська опера «Фауст» Шарля Гуно в оригінальній постановці італійського режисера Маріо Корраді. Головні партії виконають: Дмитро Кузьмін (Фауст), Сергій Ковнір (Мефістофель), Анастасія Поважна (Маргарита) та ін. Окрасою вистави є знаменита балетна сцена «Вальпургієва ніч».
Фото: Національна опера України
«Вечори на хуторі біля Диканьки»
13 квітня (субота) о 15:00 – балет Є.Станковича «Вечори на хуторі біля Диканьки» у постановці Віктора Литвинова. Захоплива фантасмагорія з яскравими характерами, наповнена колоритом, щедрівками й колядками оживає у вигляді балету. В головних ролях: Ольга Голиця (Оксана), Микита Сухоруков (Вакула), Олена Карандєєва (Солоха), Райса Бетанкоурт (Цариця), Андрій Скляр (Чорт), Микита Кайгородов (Дяк) та ін. Диригент – Віктор Олійник.
14 квітня (неділя) о 15:00 – перлина українського оперного мистецтва «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка. Музична редакція Мирослава Скорика. У ролях: Наталія Николаїшин (Наталка Полтавка), Анжеліна Швачка (Терпелиха, її мати), Сергій Скочеляс (Петро, коханий Наталчин), Руслан Танський (Возний, жених Наталчин), Богдан Тарас (Виборний), Олександр Бойко (Микола, далекий родич Терпилишин). Диригент – Богдан Пліш.
18 квітня (четвер) о 17:00 – балет Людвіга Мінкуса «Баядерка». Вистава займає особливе місце в історії українського хореографічного мистецтва, бо саме ним 2 жовтня 1926 року започаткував свою історію київська балетна трупа.В основі сюжету — східна романтична легенда про трагічне кохання баядерки та хороброго воїна. У головних ролях: Ольга Голиця (Нікія), Микита Сухоруков (Солор), Еліна Бідна (Гамзаті) та ін.
Фото: Національна опера України
«Турандот»
19 квітня (п’ятниця) о 17:00 – опера «Турандот» Дж. Пуччіні. В титульній партії зірка світової оперної сцени Людмила Монастирська. Довгий час Людмила співала цю партію лише на рідній сцені Національної опери України, відмовляючи усім навіть найпрестижнішим закордонним театрам. Виключення співачка зробила лише навесні 2022 року, коли дала згоду на виконання партії Турандот в Метрополітен-опера замість Анни Нетребко. Тоді в фіналі свого тріумфального виступу Людмила Монастирська вийшла у жовто-блакитному прапорі під овації залу. Також в головних ролях заявлені: Олег Злакоман (Калаф), Лілія Гревцова (Лю), Сергій Магера (Тимур) та ін. Диригент – Микола Дядюра.
20 квітня (субота) о 15:00 – балет «Пригоди Піноккіо» у постановці Віктора Литвинова на музику Юрія Шевченка за мотивами казки Карло Коллоді. Постановний склад: балетмейстер-постановник – Віктор Литвинов, диригент-постановник – Герман Макаренко, художник-постановник, художник костюмів – Наталія Кучеря.
21 квітня (неділя) о 17:00 – опера Дж.Верді «Набукко». Режисер-постановник Анатолій Солов’яненко, диригент-постановник – Микола Дядюра, художник-постановник Марія Левитська, хормейстер-постановник Богдан Пліш.
25 квітня (четвер) о 17:00 – балет М.Скорульського «Лісова пісня». Лірико-драматична історія кохання за мотивами твору Лесі Українки.
26 квітня (п’ятниця) о 17:00 – дві одноактні вистави: комічна опера «Служниця-пані» Дж.Б.Перголезі та балет «Болеро» М.Равеля
27 квітня (субота) о 15:00 – комічний балет «Весілля Фігаро» на музику Вольфганга Амадея Моцарта у постановці Віктора Яременка, який впродовж багатьох років є беззаперечним фаворитом у київських глядачів.
28 квітня (неділя) о 15:00 – одна з найпопулярніших опер у світі, «Богема» Дж.Пуччіні в постановці італійського режисера Італо Нунціата.