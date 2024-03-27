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Театр Франка оголосив додатковий показ «Конотопської відьми»

Квитки на виставу продають лише через касу.

Театр Франка оголосив додатковий показ «Конотопської відьми»
Вистава "Конотопська відьма"
Фото: ft.org.ua

Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка оголосив додатковий показ найпопулярнішої вистави. "Конотопську відьму" Івана Уривського покажуть 8 квітня о 18.00.

Квитки на показ почнуть продавати 28 квітня об 11.00; вони не будуть доступні онлайн – купити їх можна буде лише в касі театру.

Театр також просить покупців скористатися банківською картою при оплаті квитків.

Вистава &quot;Конотопська відьма&quot;
Фото: ft.org.ua/
Вистава "Конотопська відьма"

Вистава &quot;Конотопська відьма&quot;
Фото: ft.org.ua
Вистава "Конотопська відьма"

Про “Конотопську відьму”:

  • «Конотопська відьма» режисера Івана Уривського користується величезною популярністю: квитки на неї моментально розбирають на декілька місяців уперед; вистава також стала стала вірусною в TikTok.
  • В інтерв’ю LB.ua Іван Уривський розповів, що є випадки із фальшивими квитками на виставу: їх продають з рук, через OLX та інші сторонні сайти; він попросив глядачів купувати квитки виключно через сайт театру, його застосунок, або через касу.
  • Цьогоріч «Конотопська відьма» отримала Шевченківську премію у категорії “Театральне мистецтво”.
  • Прем'єра вистави відбулась 28 квітня 2023; її тривалість 1 год 20 хв.

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