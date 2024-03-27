Театр Франка оголосив додатковий показ «Конотопської відьми»

Квитки на виставу продають лише через касу.

Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка оголосив додатковий показ найпопулярнішої вистави. "Конотопську відьму" Івана Уривського покажуть 8 квітня о 18.00.

Квитки на показ почнуть продавати 28 квітня об 11.00; вони не будуть доступні онлайн – купити їх можна буде лише в касі театру.

Театр також просить покупців скористатися банківською картою при оплаті квитків.

Фото: ft.org.ua/ Вистава "Конотопська відьма"

Фото: ft.org.ua Вистава "Конотопська відьма"

Про “Конотопську відьму”: