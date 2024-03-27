Театр Франка оголосив додатковий показ «Конотопської відьми»

Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка оголосив додатковий показ найпопулярнішої вистави. "Конотопську відьму" Івана Уривського покажуть 8 квітня о 18.00.
Квитки на показ почнуть продавати 28 квітня об 11.00; вони не будуть доступні онлайн – купити їх можна буде лише в касі театру.
Театр також просить покупців скористатися банківською картою при оплаті квитків.
Про “Конотопську відьму”:
- «Конотопська відьма» режисера Івана Уривського користується величезною популярністю: квитки на неї моментально розбирають на декілька місяців уперед; вистава також стала стала вірусною в TikTok.
- В інтерв’ю LB.ua Іван Уривський розповів, що є випадки із фальшивими квитками на виставу: їх продають з рук, через OLX та інші сторонні сайти; він попросив глядачів купувати квитки виключно через сайт театру, його застосунок, або через касу.
- Цьогоріч «Конотопська відьма» отримала Шевченківську премію у категорії “Театральне мистецтво”.
- Прем'єра вистави відбулась 28 квітня 2023; її тривалість 1 год 20 хв.