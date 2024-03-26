За два тижні фільм “Я, “Побєда” і Берлін” зібрав майже 32 млн гривень

За цей час було продано 207 585 квитків.

Закінчився другий тиждень прокату фільму “Я, “Побєда” і Берлін”.

Про це повідомила пресслужба Держкіно.

Після другого вікенду прокату фільму “Я, “Побєда” і Берлін” було зібрано 31 807 757 гривень. За цей час було продано 207 585 квитків.

Фільм знятий за мотивами однойменної повісті Кузьми Скрябіна “Я, “Побєда” і Берлін”.

Прокат стрічки триває.

“Стрічка занурює глядача в атмосферу 90-х — епоху молодості Кузьми: музику, картатий кричущий стиль та романтичні сподівання молоді. Особливою родзинкою картини є культова музика Скрябіна”, - нагадали в Держкіно.