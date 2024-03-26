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За два тижні фільм “Я, “Побєда” і Берлін” зібрав майже 32 млн гривень

За цей час було продано 207 585 квитків.

За два тижні фільм “Я, “Побєда” і Берлін” зібрав майже 32 млн гривень
“Я, “Побєда” і Берлін”
Фото: Сторінка фільму “Я, “Побєда” і Берлін”

Закінчився другий тиждень прокату фільму “Я, “Побєда” і Берлін”

Про це повідомила пресслужба Держкіно.

Після другого вікенду прокату фільму “Я, “Побєда” і Берлін” було зібрано 31 807 757 гривень. За цей час було продано 207 585 квитків.

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Фільм знятий за мотивами однойменної повісті Кузьми Скрябіна “Я, “Побєда” і Берлін”.

Прокат стрічки триває.

“Стрічка занурює глядача в атмосферу 90-х —  епоху молодості Кузьми: музику, картатий кричущий стиль та романтичні сподівання молоді. Особливою родзинкою картини є культова музика Скрябіна”, - нагадали в Держкіно.

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