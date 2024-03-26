Київ зазнав атаки ворога, є пошкодження і поранені внаслідок падіння уламків (доповнено)
Київ зазнав атаки ворога, є пошкодження і поранені внаслідок падіння уламків (доповнено)
Унаслідок удару по Києву зруйновано частину художньої академії імені Бойчука
Унаслідок удару по Києву зруйновано частину художньої академії імені Бойчука
СБУ затримала "крота" ФСБ, який хотів влаштуватися на роботу в Нацполіцію
СБУ затримала "крота" ФСБ, який хотів влаштуватися на роботу в Нацполіцію
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
​Військовий медик "Шаман" розповів про тилові стереотипи щодо військової медицини
​Військовий медик "Шаман" розповів про тилові стереотипи щодо військової медицини
Сили Оборони уразили ВДК «Ямал» і «Азов» ЧФ РФ у Севастополі
Сили Оборони уразили ВДК «Ямал» і «Азов» ЧФ РФ у Севастополі
​“Стрибок мангуста”. Два роки по тому
​“Стрибок мангуста”. Два роки по тому
​Кривавий теракт у «Крокусі» за $11 тисяч або як брехня Путіна 25 років підриває Росію
​Кривавий теракт у «Крокусі» за $11 тисяч або як брехня Путіна 25 років підриває Росію
Україна, Грузія і Боснія та Герцеговина можуть отримати статус кандидатів у НАТО (уточнено)
Україна, Грузія і Боснія та Герцеговина можуть отримати статус кандидатів у НАТО (уточнено)
ГоловнаКультура

Оскарівський лауреат “20 днів у Маріуполі” встановив рекорди на українських стримінгових сервісах

За перший вікенд стрічка отримала рекордні для документальних фільмів перегляди на всіх платформах.

Оскарівський лауреат “20 днів у Маріуполі” встановив рекорди на українських стримінгових сервісах

Оскарівський лауреат “20 днів у Маріуполі” Мстислава Чернова встановив рекорди за переглядами на стримінгах Megogo, «Київстар ТБ», Takflix і Volia TV, повідомляє Forbes Україна. 

На Megogo відкрили понад 21 000 доступів до фільму з урахуванням передзамовлення, розповіли Forbes у пресслужбі медіасервісу. Стрічка встановила рекорд на стримінгу серед документального кіно і стала одним із лідерів загального рейтингу. «Такий результат говорить про глибоку шану українців до команди фільму, бажання відзначити та підтримати вітчизняний кінематограф», – каже Global Chief Marketing Officer Megogo Валерія Толочина.

Фільм також встановив абсолютний рекорд за кількістю переглядів на Takflix за перший вікенд. Це найвищий показник за всю історію існування платформи – від грудня 2019 року, повідомили Forbes у пресслужбі Takflix. Картина обійшла стрічки «Мої думки тихі» Антоніо Лукіча і «Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго» Надії Парфан.

На «Київстар ТБ» стрічка показала рекордні продажі за весь час існування платформи, обігнавши світові та українські кінохіти, повідомили Forbes у пресслужбі «Київстар ТБ». У період із 21 по 24 березня фільм увійшов у топ-10 за кількістю переглядів серед усього VOD-контенту.

На Volia TV з 21 по 23 березня стрічку переглянули близько 18% від загальної кількості користувачів, повідомляє пресслужба сервісу. За три дні фільм зібрав уп’ятеро більше переглядів у порівнянні з усіма іншими стрічками онлайн-кінотеатру.

Нещодавно стрічка отримала премію “Оскар” у категорії “Найкращий повнометражний документальний фільм”.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies