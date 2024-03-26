Оскарівський лауреат “20 днів у Маріуполі” встановив рекорди на українських стримінгових сервісах

За перший вікенд стрічка отримала рекордні для документальних фільмів перегляди на всіх платформах.

Оскарівський лауреат “20 днів у Маріуполі” Мстислава Чернова встановив рекорди за переглядами на стримінгах Megogo, «Київстар ТБ», Takflix і Volia TV, повідомляє Forbes Україна.

На Megogo відкрили понад 21 000 доступів до фільму з урахуванням передзамовлення, розповіли Forbes у пресслужбі медіасервісу. Стрічка встановила рекорд на стримінгу серед документального кіно і стала одним із лідерів загального рейтингу. «Такий результат говорить про глибоку шану українців до команди фільму, бажання відзначити та підтримати вітчизняний кінематограф», – каже Global Chief Marketing Officer Megogo Валерія Толочина.

Фільм також встановив абсолютний рекорд за кількістю переглядів на Takflix за перший вікенд. Це найвищий показник за всю історію існування платформи – від грудня 2019 року, повідомили Forbes у пресслужбі Takflix. Картина обійшла стрічки «Мої думки тихі» Антоніо Лукіча і «Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго» Надії Парфан.

На «Київстар ТБ» стрічка показала рекордні продажі за весь час існування платформи, обігнавши світові та українські кінохіти, повідомили Forbes у пресслужбі «Київстар ТБ». У період із 21 по 24 березня фільм увійшов у топ-10 за кількістю переглядів серед усього VOD-контенту.

На Volia TV з 21 по 23 березня стрічку переглянули близько 18% від загальної кількості користувачів, повідомляє пресслужба сервісу. За три дні фільм зібрав уп’ятеро більше переглядів у порівнянні з усіма іншими стрічками онлайн-кінотеатру.

Нещодавно стрічка отримала премію “Оскар” у категорії “Найкращий повнометражний документальний фільм”.