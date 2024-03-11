Українська стрічка "20 днів у Маріуполі" отримала "Оскар"

Це перший український фільм, який відзначили цією кінопремію.

Українська стрічка "20 днів у Маріуполі" отримала кінопремію "Оскар" у номінації "Найкращий документальний фільм". Це перший в історії український фільм, який отримав таку статуетку.

Його творцями є Мстислав Чернов, Євген Малолєтка і Василіса Степаненко. Фільм документує окупацію росіянами Маріуполя.

Більше на цю тему: Мстислав Чернов: "Ця війна змінила журналістські стандарти у світі" (інтерв'ю).

Що відомо про "20 днів у Маріуполі"

Фільм створили члени команди Associated Press, які стали останніми міжнародними журналістами в оточеному Маріуполі. Вони продовжили роботу в облозі та зафіксували кадри, які пізніше стали визначальними образами війни: смерті дітей, масові поховання, розбомблений пологовий будинок та інші жахи російських злочинів.

"20 днів у Маріуполі" – режисерський дебют воєнного кореспондента (з досвідом у Сирії, Нагірному Карабасі, Лівії, Іраку, Секторі Газа, Афганістані), фотографа, відеографа та письменника Мстислава Чернова.

Також у створенні картини були залучені фотограф Євген Малолєтка та продюсерка й журналістка Василіса Степаненко. За роботу в обложеному Маріуполі вони отримали Пулітцерівську премію, яка вважається найпрестижнішою в галузі журналістики.

Команда фільму також нагороджена Шевченківською премією, а до того її нагородили премією BAFTA.

Хто іще цього року отримав "Оскар"

Найкращий фільм – "Оппенгеймер", який загалом отримав сім нагород. Кіліан Мерфі, який виконав головну роль творця атомної бомби, визнаний "найкращим актором", а Роберт Дауні-молодший став "найкращим актором другого плану". Відзнаку отримав і режисер Крістофер Нолан. Також відзначили монтаж і музичний супровід та операторську роботу.

"Біодлашні створіння" Йоргоса Лантімоса отримали чотири нагороди. Емма Стоун, яка виконала головну роль, визнана найкращою акторкою. Нагороди присудили і за костюми, продакшн-дизайн, макіяж і зачіски. Більше про стрічку – тут.

"Анатомія падіння" здобула нагороду за оригінальний сценарій. "Зона інтересу" відзначена за звук, також ця стрічка перемогла в номінації "Найкращий іноземний фільм".

Анімаційна стрічка "Хлопчик і чапля" переміг у відповідній номінації.