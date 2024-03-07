Книжковий арсенал оголосив фокус-тему та кураторів

Міжнародний фестиваль “Книжковий арсенал” оголосив цьогорічну фокус-тему та кураторів.

Фокус-тема і основна метафора ХІІ Книжкового Арсеналу – «Життя на межі». Кураторами фокус-теми будуть літературознавиця Тетяна Огаркова та філософ, президент ПЕН-Україна Володимир Єрмоленко.

Кураторкою Літературної програми Книжкового Арсеналу 2024 стала радіоведуча, радіопродюсерка та письменниця Олена Гусейнова.

Під час Книжкового Арсеналу також відбудеться Програма для/про дітей та підлітків. Її роботу куруватиме письменниця, журналістка, перекладачка, авторка книжок для дітей та підлітків Ольга Русіна.

Зі спеціальною програмою ХІІ Книжковий Арсенал прийматиме Літературний фестиваль «П’ятий Харків». Ця програма буде організована у співпраці з Харківським Літературним Музеєм. Куруватиме програму літературний критик, літературознавець, лектор, куратор мистецьких проєктів Євгеній Стасіневич.

Спеціальну програму подій на цьогорічному Книжковому Арсеналі вдруге представить Український ПЕН.

Під кураторством Оксани Карп’юк відбудеться Професійна програма, що стане майданчиком для галузевих дискусій, обміну досвідом і пошуку вдалих рішень.

Також на Книжковому Арсеналі будуть представлені окремі події від видавців.

Книжковий Арсенал — 2024 відбувається також за фінансової підтримки Державного міністерства культури та ЗМІ Німеччини в межах проєкту «Взаємообмін між німецькими та українськими літературними і книжковими секторами».