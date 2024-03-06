Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики виступає за збереження Міністерства культури

Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики виступає за збереження Міністерства культури як окремого міністерства. Про це повідомила заступниця голови Комітету Євгенія Кравчук на круглому столі “Нова Наглядова рада Українського культурного фонду: перезавантаження”.
“Комітет однозначно виступає за збереження Міністерства культури. Є країни, які готові вкладати гроші в українську культуру, але їм потрібно мати візаві з українського боку, яким зараз є міністерство. Успіх УКФ теж буде залежати в тому числі і від лоббізму, в хорошому сенсі, від міністерства культури і від парламенту” – сказала Кравчук.
Вона також висловила думку, що останні роки УКФ переживав не найкращі часи, і тепер йому потрібно працювати над відновленням репутації, зокрема для того, щоб залучати додаткові гроші з-за кордону.
“В суспільстві потрібна широка дискусія про фінансування культури під час війни. Важливо, щоб УКФ активно коментував, чому культуру треба фінансувати. Це теж важливе завдання,” – зазначила Кравчук.
Про наміри ліквідувати Міністерство культури
- Про те, що уряд розглядає можливість ліквідувати Міністерство культури та інформаційної політики чи об’єднати його з іншим, LB.ua повідомило джерело у Верховній Раді.
- Про намір зменшити кількість міністерств на третину повідомляв також прем’єр Денис Шмигаль. Щоправда, конкретно про Мінкульт він не говорив.