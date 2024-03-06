Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики виступає за збереження Міністерства культури

Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики виступає за збереження Міністерства культури як окремого міністерства. Про це повідомила заступниця голови Комітету Євгенія Кравчук на круглому столі “Нова Наглядова рада Українського культурного фонду: перезавантаження”.

“Комітет однозначно виступає за збереження Міністерства культури. Є країни, які готові вкладати гроші в українську культуру, але їм потрібно мати візаві з українського боку, яким зараз є міністерство. Успіх УКФ теж буде залежати в тому числі і від лоббізму, в хорошому сенсі, від міністерства культури і від парламенту” – сказала Кравчук.

Вона також висловила думку, що останні роки УКФ переживав не найкращі часи, і тепер йому потрібно працювати над відновленням репутації, зокрема для того, щоб залучати додаткові гроші з-за кордону.

“В суспільстві потрібна широка дискусія про фінансування культури під час війни. Важливо, щоб УКФ активно коментував, чому культуру треба фінансувати. Це теж важливе завдання,” – зазначила Кравчук.

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