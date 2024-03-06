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Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики виступає за збереження Міністерства культури

Напередодні прем’єр Денис Шмигаль оголосив намір уряду скоротити кількість міністерств на третину.

Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики виступає за збереження Міністерства культури
Євгенія Кравчук
Фото: facebook/Yevheniya Kravchuk

Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики виступає за збереження Міністерства культури як окремого міністерства. Про це повідомила заступниця голови Комітету Євгенія Кравчук на круглому столі “Нова Наглядова рада Українського культурного фонду: перезавантаження”.

“Комітет однозначно виступає за збереження Міністерства культури. Є країни, які готові вкладати гроші в українську культуру, але їм потрібно мати візаві з українського боку, яким зараз є міністерство. Успіх УКФ теж буде залежати в тому числі і від лоббізму, в хорошому сенсі, від міністерства культури і від парламенту” – сказала Кравчук.

Вона також висловила думку, що останні роки УКФ переживав не найкращі часи, і тепер йому потрібно працювати над відновленням репутації, зокрема для того, щоб залучати додаткові гроші з-за кордону. 

“В суспільстві потрібна широка дискусія про фінансування культури під час війни. Важливо, щоб УКФ активно коментував, чому культуру треба фінансувати. Це теж важливе завдання,” – зазначила Кравчук.

Про наміри ліквідувати Міністерство культури

  • Про те, що уряд розглядає можливість ліквідувати Міністерство культури та інформаційної політики чи об’єднати його з іншим, LB.ua повідомило джерело у Верховній Раді.
  • Про намір зменшити кількість міністерств на третину повідомляв також прем’єр Денис Шмигаль. Щоправда, конкретно про Мінкульт він не говорив.
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