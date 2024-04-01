Етнофестиваль “Країна Мрій” оголосив дати проведення

Ювілейний фестиваль “Країна Мрій” пройде на території Національного Ботанічного саду ім. М.М. Гришка та триватиме три дні у вихідні з 21 по 23 червня. Про це повідомив його засновник, музикант Олег Скрипка.
"Цього року ми маємо залучити ще більше молоді на наш етнофест. Бо саме вона і є провідником наших прагнень і традицій, нашого культурного коду у майбутнє. Тож мусимо переказати їй естафету мрій і самоусвідомлення задля збереження нації, – розповів Олег Скрипка.
За повідомленням організаторів, на фестивалі гостей чекатимуть виступи українських та закордонних виконавців різних музичних жанрів, майстер-класи, виставки мистецтва, театральні постановки. Буде кілька великих сцен живої музики та різноманіття майданчиків, майстерень танцю, музики та співу. На електронній сцені заплановані виступи етно ді-джеїв та колаборації з етномузикантами. Для дітей буде обладнана окрема галявина, де їх заохочуватимуть грати в народні українські ігри та забави. В рамках фестивалю відбудеться ярмарок виробів народних промислів та майстерня ремесел. Декілька локацій буде присвячено українській кухні.
Повна програма фестивалю, вартість вхідних квитків та місце продажу будуть оголошені згодом.
Для захисників та захисниць, а також дітей до 10 років вхід на фестиваль буде безплатним. Задля потреб армії Благодійний фонд Олега Скрипки “Країна Мрій" проведе спеціальні збори, аукціони та інші активності.
Про фестиваль “Країна Мрій":
- “Країна Мрій" – найдавніший в Україні міжнародний етнофестиваль, який започатковано у 2004 році. Перший етнофест відбувся на Співочому полі у Києві. Час проведення літнього фесту збігається з народним святом Івана Купала (кінець червня — початок липня).
- Гімн фестивалю – однойменна пісня та хіт гурту ВВ “Країна Мрій”, яка була написана Олегом Скрипкою ще у 1998 році.
- Фестиваль став майданчиком для виступів гурнів ДахаБраха, Бумбокс, Mgzavrebi, Kozak System, ONUKA, ТНМК, Сергій Жадан та Собаки в Космосі, ТНМК, Мандри, Тартак і Гуляйгород, Перкалаба, Пікардійська Терція, Очеретяний кіт, Гуцул Каліпсо, Гайдамаки, Древо, Mad Heads, Орест Лютий, Буття, ДримбаДаДзига, БандурБенд, Володар, Кора́ЛЛі, Царина, Астарта, Здоб Ші Здуб, Мотор'ролла, Іларія та багатьох інших.
- За 20 років команда фестивалю організувала і провела понад 150 видовищних заходів, фестивалів, концертів та подій. Зокрема, фестиваль "Країна Мрій" в Києві, Львові, Лондоні, фестиваль Рок Січ у 2006-2013 роках, фестиваль Монмартр на Андріївському узвозі у 2013 році, День Києва - Свято вільних людей у 2016 та ін.