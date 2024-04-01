Етнофестиваль “Країна Мрій” оголосив дати проведення

Ювілейний фестиваль “Країна Мрій” пройде на території Національного Ботанічного саду ім. М.М. Гришка та триватиме три дні у вихідні з 21 по 23 червня. Про це повідомив його засновник, музикант Олег Скрипка.

"Цього року ми маємо залучити ще більше молоді на наш етнофест. Бо саме вона і є провідником наших прагнень і традицій, нашого культурного коду у майбутнє. Тож мусимо переказати їй естафету мрій і самоусвідомлення задля збереження нації, – розповів Олег Скрипка.

За повідомленням організаторів, на фестивалі гостей чекатимуть виступи українських та закордонних виконавців різних музичних жанрів, майстер-класи, виставки мистецтва, театральні постановки. Буде кілька великих сцен живої музики та різноманіття майданчиків, майстерень танцю, музики та співу. На електронній сцені заплановані виступи етно ді-джеїв та колаборації з етномузикантами. Для дітей буде обладнана окрема галявина, де їх заохочуватимуть грати в народні українські ігри та забави. В рамках фестивалю відбудеться ярмарок виробів народних промислів та майстерня ремесел. Декілька локацій буде присвячено українській кухні.

Повна програма фестивалю, вартість вхідних квитків та місце продажу будуть оголошені згодом.

Для захисників та захисниць, а також дітей до 10 років вхід на фестиваль буде безплатним. Задля потреб армії Благодійний фонд Олега Скрипки “Країна Мрій" проведе спеціальні збори, аукціони та інші активності.

Про фестиваль “Країна Мрій":