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Із ТОТ Херсонщини вдалося повернути неповнолітнього хлопця

Два роки юнак був змушений ходити до російської школи.

Із ТОТ Херсонщини вдалося повернути неповнолітнього хлопця
Фото ілюстративне

Із тимчасово окупованої території Херсонщини вдалося евакуювати 17-річного хлопця із родиною.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Два роки неповнолітньому хлопцю довелося жити в окупації та ходити до російської школи. Найбільше юнака лякало, що після так званої юнармії, росіяни змусять його воювати проти Батьківщини. Нині йому вже сімнадцять. Весь цей час хлопець продовжував сподіватися на повернення в Україну", – зазначив Прокудін.

Він додав, що допомогли вивехти юнака на підконтрольну Україні територію гла волонтери організації "Save Ukraine".

"І ось уже — хлопець з родиною у безпечному місці, під наглядом медиків та психологів", – написав начальник ОВА.

Він нагадав, що від початку 2024 року вдалося повернути 48 дітей з тимчасово окупованої Херсонщини.

Нещодавно у Херсонській області із окупації вдалося вивезти жінку і п’ятеро дітей. Діти віком від 7 до 17 років зараз перебувають у безпеці, їм надають медичну, психологічну, соціальну та гуманітарну допомогу.

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