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На фільм “Я, “Побєда” і Берлін” продали майже 300 тисяч квитків

За цей час стрічка зібрала більше 44 млн гривень.

На фільм “Я, “Побєда” і Берлін” продали майже 300 тисяч квитків
“Я, “Побєда” і Берлін”
Фото: Сторінка фільму “Я, “Побєда” і Берлін”

В Україні триває успішний прокат фільму “Я, “Побєда” і Берлін”.

Про це повідомила пресслужба Держкіно.

Після третього вікенду прокату фільму “Я, “Побєда” і Берлін” було зібрано 44 817 317 гривень.

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За цей час на стрічку продали 296 821 квиток.

“Сюжет стрічки розповідає про 90-ті. За три дні до запланованого концерту музикант-початківець Кузьма вирушає зі своїм другом Бардом до Берліна на старій “Побєді”. Кузьма обіцяє своїй дівчині Барбарі повернутися додому на новій тачці, а хлопцям з гурту — встигнути на виступ. Проте все йде не за планом”, - розповіли в Держкіно.

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