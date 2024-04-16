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Фільм “Я, “Побєда” і Берлін” зібрав у прокаті майже 54 млн гривень

На фільм було продано більше 350 тис. квитків.

Фільм “Я, “Побєда” і Берлін” зібрав у прокаті майже 54 млн гривень
“Я, “Побєда” і Берлін”
Фото: Сторінка фільму “Я, “Побєда” і Берлін”

Закінчився пʼятий вікенд прокату фільму “Я, “Побєда” і Берлін”.

Про це повідомила пресслужба Держкіно.

За цей час касові збори стрічки склали 53 934 873 гривень. 

На фільм було продано 356 805 квитків.

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“Стрічка режисерки Ольги Ряшиної, знята за мотивами однойменної повісті Кузьми Скрябіна - “Я, “Побєда” і Берлін”, занурює в атмосферу 90-х - епоху молодості Кузьми, особливою родзинкою картини є культова музика Скрябіна”, - нагадали в Держкіно.

  • 11 квітня після довгих фестивальних мандрів в український прокат дістався дебютний художній фільм Ірини Цілик “Я і Фелікс”, створений за мотивами роману її чоловіка, письменника й ветерана Артема Чеха “Хто ти такий?”.
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