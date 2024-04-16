Фільм “Я, “Побєда” і Берлін” зібрав у прокаті майже 54 млн гривень

На фільм було продано більше 350 тис. квитків.

Закінчився пʼятий вікенд прокату фільму “Я, “Побєда” і Берлін”.

Про це повідомила пресслужба Держкіно.

За цей час касові збори стрічки склали 53 934 873 гривень.

На фільм було продано 356 805 квитків.

“Стрічка режисерки Ольги Ряшиної, знята за мотивами однойменної повісті Кузьми Скрябіна - “Я, “Побєда” і Берлін”, занурює в атмосферу 90-х - епоху молодості Кузьми, особливою родзинкою картини є культова музика Скрябіна”, - нагадали в Держкіно.