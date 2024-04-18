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На 60-й Венеційській бієнале відкрився Національний павільйон України

Національний павільйон України відкрився з проєктом “Плетіння сіток”.

На 60-й Венеційській бієнале відкрився Національний павільйон України
На 60-й Венеційській бієнале відкрився Національний павільйон України
Фото: Пресслужба Мінкультури

Сьогодні, 18 квітня, на 60-й Венеційській бієнале сучасного мистецтва відкрився Національний павільйон України з проєктом “Плетіння сіток”. 

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

Темою цьогорічної бієнале є “Іноземці скрізь”. 

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“Український павільйон реалізує тему інакшості через особистий досвід війни, еміграції, адаптації в нових суспільствах та трансформації мови під тиском російської агресії”, - йдеться у повідомленні.

Назва українського проєкту походить від колективного плетіння маскувальних сіток. Це практика була поширена серед українців в умовах повномасштабного вторгнення як символ колективного опору перед обличчям війни. 

В українському павільйоні присутні чотири проєкти: 

  • інсталяція “Робота” Олександра Бурлаки; 
  • фільм “Цивільні. Вторгнення” Даніїла Ревковського та Андрія Рачинського; 
  • інсталяція “Щирі вітання” Каті Бучацької;
  • відео “Сomfort work” Андрія та Лії Достлєвих.

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