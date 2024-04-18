На 60-й Венеційській бієнале відкрився Національний павільйон України

Сьогодні, 18 квітня, на 60-й Венеційській бієнале сучасного мистецтва відкрився Національний павільйон України з проєктом “Плетіння сіток”.

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

Темою цьогорічної бієнале є “Іноземці скрізь”.

“Український павільйон реалізує тему інакшості через особистий досвід війни, еміграції, адаптації в нових суспільствах та трансформації мови під тиском російської агресії”, - йдеться у повідомленні.

Назва українського проєкту походить від колективного плетіння маскувальних сіток. Це практика була поширена серед українців в умовах повномасштабного вторгнення як символ колективного опору перед обличчям війни.

В українському павільйоні присутні чотири проєкти: