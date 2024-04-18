На 60-й Венеційській бієнале відкрився Національний павільйон України

Сьогодні, 18 квітня, на 60-й Венеційській бієнале сучасного мистецтва відкрився Національний павільйон України з проєктом “Плетіння сіток”.
Про це повідомила пресслужба Мінкультури.
Темою цьогорічної бієнале є “Іноземці скрізь”.
“Український павільйон реалізує тему інакшості через особистий досвід війни, еміграції, адаптації в нових суспільствах та трансформації мови під тиском російської агресії”, - йдеться у повідомленні.
Назва українського проєкту походить від колективного плетіння маскувальних сіток. Це практика була поширена серед українців в умовах повномасштабного вторгнення як символ колективного опору перед обличчям війни.
В українському павільйоні присутні чотири проєкти:
- інсталяція “Робота” Олександра Бурлаки;
- фільм “Цивільні. Вторгнення” Даніїла Ревковського та Андрія Рачинського;
- інсталяція “Щирі вітання” Каті Бучацької;
- відео “Сomfort work” Андрія та Лії Достлєвих.