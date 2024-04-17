Мінкульт: Колишня Арка дружби народів у Києві більше не памʼятка, її можна демонтувати

Колишня Арка дружби народів у Києві більше не є памʼяткою.
Як повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики відповідно до наказу МКІП цей монумент визнали таким, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Тому тепер арку можна демонтувати.
- За даними Мінкульту, монумент встановили у 1982 році з нагоди відзначення 60-річчя утворення СРСР та 65-ї річниці Жовтневого перевороту 1917 року. Вона належить до символіки російської імперської політики та підлягає демонтажу.
- Хоча Київрада і перейменувала об'єкт у «Арку Свободи українського народу», монумент несе лише радянську ідеологію.
- "Втілений у монументі міф про «возз’єднання» двох «братніх» народів не відповідає історичним реаліям. А в умовах повномасштабного вторгнення РФ в Україну цей міф активно використовується для обґрунтування «законності» путінських територіальних претензій", - наголосило Міністерство культури.