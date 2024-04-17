Мінкульт: Колишня Арка дружби народів у Києві більше не памʼятка, її можна демонтувати

Монумент визнали таким, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Колишня Арка дружби народів у Києві більше не є памʼяткою.

Як повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики відповідно до наказу МКІП цей монумент визнали таким, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Тому тепер арку можна демонтувати.