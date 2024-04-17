Атаки по НПЗ ефективно впливають на спроможність Росії отримувати гроші від експорту енергоносіїв, - військові

Всі атаки по нафтопереробних заводах на території Росії здійснюються зброєю, виробленою в Україні та повністю виправдані з військової точки зору.

Про це йшла мова в 16 випуску спільного проєкту Центру протидії дезінформації РНБО та «Укрінформу» «Про війну».

Зокрема, радник керівника ОП, секретар міжнародної санкційної групи Єрмака-Макфола Владислав Власюк наголосив: «Все, що летить по конвенційній території Росії, тобто по тій території, яка дійсно російська, воно все виключно вироблено в Україні, і наші атаки по нафтопереробних заводах так само здійснюються виключно виробленими в Україні засобами».

Зі свого боку керівник ЦПД, лейтенант Андрій Коваленко зауважив, що після перших ударів росіяни казали: «Нічого страшного», потім почали говорити, що Казахстан має зарезервувати якесь паливо для Росії, «потім починають США говорити, що вони не дуже раді, що щось летить по території Росії, а зараз росіяни кажуть, що удари по енергетиці – помста, «возмєздіє» за удари по НПЗ».

«По-перше, все що кажуть росіяни, вони брешуть, - зазначив Власюк. - По-друге, вони і так раніше завдавали ударів по наших інфраструктурних об’єктах і чомусь ніякими НПЗ вони це раніше не виправдовували. Тому, думаю, що в цьому випадку це конкретна неправда».

«З точки зору чи є сенс цим займатися. Мені здається, що умовні атаки по НПЗ, вони ефективно впливають на спроможність Росії отримувати гроші від експорту енергоносіїв», - додав радник керівника ОП.

При цьому він пояснив, що доля Росії в світовому експорті нафтопродуктів менше 1%. «Росія практично нічого не займає на світовому ринку нафтопродуктів, і Росія займає не менше 30% на ринку сирої нафти. Це саме там, де вона заробляє гроші, а дизель, який вона виробляє на своїх заводах і бензин, це в першу чергу для власної армії. Тому це ще один аргумент, чому ці удари абсолютно нормальні і зрозумілі з військової точки зору і точно набагато більш зрозумілі, ніж удари по наших електростанціях. Від чого в першу чергу страждають звичайні люди».

Своєю чергою офіцер управління 12 бригади «Азов» НГУ Дмитро «Дипломат» нагадав, що під час Другої світової війни антигітлерівська коаліція в першу чергу вдарила по нафтопереробних потужностях нацистської Німеччини, і «вважали це абсолютно нормальним».

Нагадаємо, за експертними оцінками внаслідок українських ударів по російських НПЗ переробка нафти в Росії впала на приблизно на 15%.