Ескпрезиденту "Мотор Січі" Богуслаєву та його спільнику продовжили термін арешту

Колишньому президенту компанії "Мотор Січ" Вячеславу Богуслаєву та його спільнику продовжили термін арешту до 10 червня без права застави.
Про це повідомляють в Офісі Генпрокурора.
"За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора суд продовжив запобіжний захід колишньому президенту АТ "Мотор Січ" та його спільнику. Вони перебуватимуть під вартою без права на заставу до 10 червня 2024 року", — ідеться у повідомленні.
Обидва підозрювані обвинувачуються у колабораційній діяльності, пособництві державі-агресору, наданні сприяння терористичній організації (ч. 4 ст. 111-1, ст. 111-2, ч. 1 ст. 258-3 КК України).
Експрезиденту АТ "Мотор-Січ" також інкриміновано перешкоджання діяльності військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України).
Справа Богуслаєва:
- Богуслаєва затримали у жовтні 2022 року разом з начальником Департаменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства за підозрою в державній зраді. Пізніше СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" з РФ. Він і і керівник одного з департаментів підприємства Олег Дзюба взяті під варту.
- Як повідомляла СБУ, після початку повномасштабного вторгнення Росії Богуслаєв фінансував так звану "ДНР" через сплату податків та зборів у бюджет самопроголошеної республіки, зокрема, співпрацював з українським підприємством, яке з 2014 року перебувало під контролем так званої "ДНР" та метою якого є постачання авіакомпоненти до підприємств російського ВПК.
- У жовтні 2023 суд арештував усе майно обвинувачених на суму понад 12 млрд гривень. Йдеться про кошти, нерухомість, корпоративні права обох посадовців, а також їхнє майно, яке вони здобули злочинним шляхом і оформили на своїх родичів за кордоном.
- Правоохоронці провели обшуки та виявили понад два десятки медалей, грамот та почесних нагород експрезиденту АТ "Мотор Січ" від представників військово-політичного керівництва РФ.
- Богуслаєва підозрюють у колабораціонізмі, пособництві Росії та перешкоджанні діяльності ЗСУ.
- У січні цього року Мін’юст подав позов про стягнення в дохід держави активів Вячеслава Богуслаєва та колишного топменеджера компанії Петра Кононенка. Мін’юст просить стягнути Богуслаєва та Кононенка більше 30 одиниць нерухомого майна, корпоративні права більш аніж 10 юридичних осіб, майнові права, зокрема на торгівельні марки та патенти на промислові зразки, чималу кількість вогнепальної зброї.