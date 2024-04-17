Ескпрезиденту "Мотор Січі" Богуслаєву та його спільнику продовжили термін арешту

Підозрювані перебуватимуть під вартою без права на заставу до червня 2024 року.

Колишньому президенту компанії "Мотор Січ" Вячеславу Богуслаєву та його спільнику продовжили термін арешту до 10 червня без права застави.

Про це повідомляють в Офісі Генпрокурора.

"За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора суд продовжив запобіжний захід колишньому президенту АТ "Мотор Січ" та його спільнику. Вони перебуватимуть під вартою без права на заставу до 10 червня 2024 року", — ідеться у повідомленні.

Обидва підозрювані обвинувачуються у колабораційній діяльності, пособництві державі-агресору, наданні сприяння терористичній організації (ч. 4 ст. 111-1, ст. 111-2, ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Експрезиденту АТ "Мотор-Січ" також інкриміновано перешкоджання діяльності військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Справа Богуслаєва: